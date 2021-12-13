رسالة من نجوى كرم إلى البابا فرنسيس

وجّهت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رسالة إلى البابا فرنسيس على حسابها عبر “تويتر”، واقترحت عليه أمراً مهماً من أجل ردّ الشر والأزمات عن الجميع.

‏وكتبت: “بواسطة الإيمان الذي هو برهان الحقائق، أتمنّى أن يطلب قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس وضع كرة أرضية تحت كل مذبح في كنائس العالم حتّى يردّ ربّنا عنّا الشرور مع كل دقّة جرس”.

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع تغريدتها، وأشادوا بطلبها داعين الله لها ولجميع الشعوب بالخير والسلام والمحبة، وألا يداهمهم أي شر.

وتستعد كرم لاستقبال العام الجديد بحفل مع جمهورها في دبي، وتحديداً في “فيستيفال أرينا” يوم الجمعة 31 كانون الأول الحالي.

وتهافت كثيرون من محبيها على شراء البطاقات، واستقبال العام الجديد بأجواء مليئة بالفرح والبهجة.