رسالة من وائل كفوري عن الثقة

غرد النجم وائل كفوري معتبراً أن الثقة لم تعد موجودة خاصة في زمن كورونا.

ووجّه النجم وائل كفوري رسالة مزدوجة في تغريدة عبر تويتر تطرق فيها إلى فقدان الثقة بالناس بخاصةٍ في زمن كورونا، فدوّن:

“تعِبت وما عِدت وْلا شوَي أُوثَـق بِـل مِـنّـي بـيُـقـرَب، حـتى لـو عـم بشرب مَـي بغَسّلهـا وبرجـع بـشـرب”.

وسرعان ما ردّ على كفوري صديقه الشاعر حبيب بو أنطوان قائلاً ” مبَلّش تعقيم من الفجر وتفكيري مِتلَك فَكَّر، وكِترِة ما مسَرسَب بالحَجر مبارح غَسّلت السكّر”.

ليردّ عليه وائل كفوري بالقول ” طبيب الصحة قَلّي جايِتنا مَوجِة جديدي، ومن وَقتا مش عم خَلّي إيدي تسَلِّم عا إيدي”.