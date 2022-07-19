رسمياً.. بايرن ميونخ يتعاقد مع دي ليخت من يوفنتوس

أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، مساء اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع المدافع الدولي الهولندي ماتياس دي ليخت قادمًا من فريق يوفنتوس الإيطالي.

وانضم دي ليخت ليوفنتوس في صيف 2019 قادما من أياكس الهولندي، وشارك خلال تلك الفترة في 117 مباراة بجميع المسابقات، سجل فيها 8 أهداف.

وقال نادي بايرن ميونخ، في بيان نشره على موقعه الرسمي، إن اللاعب ماتياس دي ليخت صاحب الـ 22 عامًا وقع على عقد حتى 30 يونيو/ حزيران 2027.

يذكر أن بايرن ميونخ بطل الدوري الألماني لكرة القدم في المواسم العشرة الأخيرة ويوفنتوس توصلا لاتفاق للتخلي عن خدمات مدافعه الدولي الهولندي دي ليخت، الأحد الماضي، مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تبلغ 10 ملايين يورو.

وسيستخدم بايرن عائدات انتقال المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة والمقدرة بأكثر من 45 مليون يورو، للمساعدة في تمويل عملية التعاقد مع دي ليخت الذي انضم ليوفنتوس في صيف 2019 من أياكس بعقد لمدة خمسة أعوام مقابل 75 مليون يورو.

وفي تصريح لصحيفة “بيلد” خلال عطلة نهاية الأسبوع المنصرم، أقر المدير التنفيذي لبايرن حارسه السابق أوليفر كان “صحيح أننا أجرينا مفاوضات (مع يوفنتوس). دي ليخت لاعب مثير جداً للاهتمام”.

وفي الجانب الآخر، يعمل يوفنتوس على محاولة ضم البرازيلي جليسون بريمر، مدافع تورينو، لتعويض رحيل ماتياس دي ليخت.