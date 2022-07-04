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رسمياً.. برشلونة يضم كريستنسن وكيسي

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2022 6:26 مساءً
كريستنسن

كريستنسن

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أعلن برشلونة عملاق دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم اليوم الاثنين تعاقده مع المدافع الدنمركي أندرياس كريستنسن بعد ساعات من ضم فرانك كيسي لاعب وسط ساحل العاج بعد رحيله عن ميلان.

وقال برشلونة في بيان بموقعه على الإنترنت إن كريستنسن سيرتبط بعقد حتى يونيو حزيران 2026 وستبلغ قيمة الشرط الجزائي 500 مليون يورو (522.2 مليون دولار).

وساعد المدافع البالغ عمره 26 عاما تشيلسي على الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020-2021 إلى جانب كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبية في 2021.

ولم يعد كريستنسن، الذي خاض 56 مباراة مع الدنمرك، يرتبط بأي فريق بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الشهر الماضي.

ووقع كيسي على عقد لأربع سنوات أيضا بنفس قيمة الشرط الجزائي.

وغادر كيسي البالغ عمره 25 عاما ميلان بعد انتهاء عقده في يونيو حزيران بعدما ساعد النادي الإيطالي على الفوز بأول ألقابه في دوري الأضواء منذ 11 عاما الموسم الماضي.

واحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني الموسم الماضي خلف غريمه ريال مدريد البطل.

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