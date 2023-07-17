رسمياً... بوسكيتس ينضمّ إلى ميسي في إنتر ميامي

أعلنت رابطة الدوري الأميركي لكرة القدم أن لاعب وسط منتخب إسبانيا وفريق برشلونة السابق سيرجيو بوسكيتس انتقل رسميا إلى صفوف إنتر ميامي بعقد حتى عام 2025 حيث انضم الى زميله السابق في النادي الكاتالوني الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكان إنتر ميامي أكد في 24 حزيران أنه أنهى صفقة بوسكيتس.

وأبدى إنتر ميامي عن اهتمامه ببوسكيتس البالغ من العمر 34 عاما منذ إعلان الأخير رحيله عن صفوف برشلونة في 10 أيار الماضي.

وقال المالك الإداري للنادي الأميركي خورخي ماس في بيان: “أنا متحمس للترحيب بسيرجيو بوسكيتس في إنتر ميامي”.

وأضاف: “منذ اليوم الأول شرعنا في جلب أفضل لاعبي العالم إلى إنتر ميامي. مسيرة سيرجيو تتحدث عن نفسها”.

من جهته، قال المدير الرياضي لإنتر ميامي كريس هندرسون “إنه أحد أذكى اللاعبين الذين لعبوا هذه الرياضة على الإطلاق”، مضيفا “يقرأ اللعب بمستوى غير مسبوق ويؤثر على كل جانب من جوانب المباراة”.

أما بوسكيتس فقال إن “هذا الانتقال يوفر فرصة خاصة ومثيرة. لقد أعجبت بهذا النادي عندما جئت مع برشلونة العام الماضي والآن أنا سعيد ومستعد لتمثيل النادي بنفسي. لا أطيق الانتظار للمساعدة في تحقيق النجاح الذي يسعى إليه هذا النادي الطموح”.