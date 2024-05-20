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رسمياً.. مذكرة توقيف بحق دكتور فود وشخص آخر بجرم تصنيع المخدرات!

منذ 36 دقيقة
جورج ديب "دكتور فود"

جورج ديب "دكتور فود"

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أصدر قاضي التحقيق في جبل لبنان القاضي زياد الدغيدي، مذكرة توقيف غيابية بحق المدعى عليه جورج ديب، المعروف باسم “دكتور فود” بجرائم “تصنيع المخدرات والإتجار بها وتهريبها إلى الخارج”.

كما أصدر مذكرة غيابية أيضًا بحق شخص سوري من آل السمّاك بالجرم نفسه، وذلك على أثر ضبط حلوى ومواد غذائية في مطار رفيق الحريري مصنّعة بمعامله ومحشوة بالمخدرات، وكانت معدّة لشحنها إلى إحدى الدول الخليجية.

وطلب القاضي الدغيدي تعميم المذكرة في الحدود والمعابر اللبنانية وتوقيفه في حال وجوده في لبنان، كما أحال نسخة عنها إلى النيابة العامة التمييزية لتعميمها عبر الإنتربول وتوقيفه في الخارج، في حال ثبت أنه غادر الأراضي اللبنانية.

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