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رسمياً.. هالاند لاعباً لمانشستر سيتي

10 - مايو - 2022
السيتي يحسم صفقة هالاند

السيتي يحسم صفقة هالاند

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أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بشكل رسمي توصله لاتفاق على ضم النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني.

وكشف مانشستر سيتي عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي توصله لاتفاق مع مسؤولي بروسيا دورتموند على ضم هالاند بداية من يوليو المقبل، ليحسم بشكل رسمي الصفقة التي طال انتظارها من جماهير الفريق.

وكشف تقرير صحفي إنجليزي، الاثنين، عن موعد انتقال النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، إلى مانشستر سيتي.

ويرتبط هالاند بعقد مع بوروسيا دورتموند، حتى 30 يونيو/حزيران 2024، لكنه يتضمن بندًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو، خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن” البريطانية، فإن مانشستر سيتي سيعلن عن صفقة هالاند هذا الأسبوع، بعدما يبلغ دورتموند بنيته تفعيل الشرط الجزائي في عقد النجم النرويجي.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن السيتي، لديه اتفاق بالفعل مع هالاند على الشروط الشخصية لعقده، منذ الشهر الماضي.

وأوضحت أن هالاند سيحصل على 500 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر سيتي، وسيوقع على عقد مدته 5 سنوات.

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