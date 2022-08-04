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رسميا.. إلغاء الجلوس على الركبة في الدوري الإنجليزي

منذ 38 دقيقة
إلغاء الجلوس على الركبة في البريمرليغ

إلغاء الجلوس على الركبة في البريمرليغ

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أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، الأربعاء، إلغاء مراسم جلوس اللاعبين على الركبة قبل مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الجديد.

ونقلت وكالة “فرانس برس” بيان الرابطة الذي ذكر أن لاعبي كرة القدم في الدوري الإنجليزي الممتاز لن يطلب منهم الجلوس على ركبهم قبل كل مباراة في الموسم المقبل، على أن يتم اقتصار هذه المراسم على مناسبات محددة كتعبير عن مناهضة العنصرية.

وصرح قادة نوادي الدوري الإنجليزي: “قررنا اختيار لحظات مهمة للجلوس على الركبة خلال الموسم لتسليط الضوء على وحدتنا ضد جميع أشكال العنصرية، وبذلك نواصل إظهار التضامن من أجل تلك القضية المشتركة”.

يذكر أنه في مارس/ آذار الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية، بأن نجم مانشستر يونايتد، ماركوس راشفورد، قام بمقاضاة شخص مصري من قاطني محافظة الشرقية، بسبب قيام الأخير بشتمه على الإنترنت.

وحسب موقع “القاهرة 24″، قام محامي في محافظة الشرقية في مصر، بتوكيل من راشفورد لاعب مانشستر يونايتد، برفع دعوى قضائية ضد أحد الأشخاص أبناء محافظته، يتهمه بتوجيه عبارات مسيئة إلى اللاعب.

وأضاف الموقع أن المحامي حرر دعوى جُنح يتهم فيها أحد الأشخاص في الشرقية، بسب وقذف موكله.

وجاء في حيثيات الدعوى القضائية، أن المتهم وجه عبارات مسيئة حملت طابع العنصرية ضد راشفورد عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو الأمر الذي يُجرمه القانون.

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