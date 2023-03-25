رسميا.. المكسيك تطلب استضافة أولمبياد 2036

تقدمت المكسيك بطلب رسمي لاستضافة أولمبياد 2036 بمقر اللجنة الأولمبية الدولية.

والتقى وزير الخارجية مارسيلو إيبرارد ورئيسة اللجنة الأولمبية المكسيكية ماريا خوسيه ألكالا برئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ في لوزان بسويسرا لتقديم الطلب الذي يتزامن مع مئوية اللجنة المكسيكية.

وقال ممثلو المكسيك إن معظم البنية التحتية المطلوبة لاستضافة الألعاب جاهزة بالفعل، وسيتم تشكيل لجنة لدعم الطلب.

واستضافت مكسيكو سيتي أولمبياد 1968 كما نظمت المكسيك نسختين لكأس العالم لكرة القدم في 1970 و1986 وستشارك الولايات المتحدة وكندا في استضافة نسخة 2026 المقبلة.

وفي سبتمبر الماضي كشف أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، خلال استقبال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

من جانبه، أكد توماس باخ، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، أن البنية التحتية الرياضية المصرية تتيح لها استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036.

وتستضيف العاصمة الفرنسية باريس أولمبياد 2024، بينما تستضيف مدينة لوس أنجلوس الأمريكية أولمبياد 2028، على أن يقام أولمبياد 2032 في مدينة برزبين الأسترالية.

ولم تسبق إقامة الأولمبياد في أي دولة عربية أو أفريقية.