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رسميا ... توقيف إبراهيموفيتش ولوكاكو

29 - يناير - 2021
زلاتان إبراهيموفيتش

زلاتان إبراهيموفيتش

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قرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إيقاف النجمين زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان والبلجيكي روميلو لوكاكو لاعب إنتر ميلان، بحسب شبكة ”ميديا ست“ اليوم الجمعة.

وجاء قرار الاتحاد الإيطالي بإيقاف اللاعبين على خلفية شجارهما في مباراة الديربي، في ربع نهائي كأس إيطاليا.

ويقتصر إيقاف النجمين على بطولة كأس إيطاليا، ما يعني أن لوكاكو سيغيب عن مباراة إنتر ميلان مع يوفنتوس، في حين يغيب إبرايهموفيتش عن أول مباراة لميلان في البطولة الموسم المقبل.

يشار إلى أن باولو فاليري حكم الديربي طرد إبراهيموفيتش في الدقيقة 58، وقد انتهت المباراة بفوز إنتر ميلان 2/1 على ميلان، ليتأهل إلى نصف النهائي.

وبعد تقارير عن احتمال توجه إبراهيموفيتش تصرف عنصري تجاه لوكاكو رد السويدي: ”في عالم زلاتان، لا مكان للعنصرية“.

وتابع ”كلنا من نفس العرق، كلنا متساوون.. نحن جميعًا لاعبون، لكن البعض أفضل من الآخرين“.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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