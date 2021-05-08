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رسميا ... نيمار يوقع مع هذا النادي حتى عام 2025!

8 - مايو - 2021
نيمار دا سيلفا

نيمار دا سيلفا

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بعد الحديث مؤخرا عن انتقال نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا من فريقه باريس سان جرمان إلى برشلونة، أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، تمديد عقد مهاجمه البرازيلي نيمار حتى 2025، لينهي الجدل حول مستقبل اللاعب الذي ارتبط مؤخرا بالعودة إلى برشلونة.

وانضم نيمار صاحب الـ29 عاما إلى نادي العاصمة الفرنسية في 2017 قادما من برشلونة مقابل مبلغ قياسي مقداره 222 مليون يورو (270 مليون دولار).

وينتهي عقد نيمار الحالي مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو 2022 .

وأشارت تقارير صحفية إسبانية إلى وجود اهتمام من برشلونة للحصول على خدمات نيمار، حال عدم تجديد تعاقده مع الفريق الباريسي.

نيمار سجل 15 هدفًا وصنع 10 مع باريس في 27 مباراة بكل البطولات هذا الموسم.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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