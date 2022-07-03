رسميًا.. تأجيل كأس أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، اليوم الأحد، عن تأجيل انطلاق كأس أمم إفريقيا في نسختها المقبلة إلى يناير 2024.

وقال رئيس “كاف” باتريس موتسيبي، في المؤتمر الصحفي، إن سبب تأجيل أمم إفريقيا هي كثافة الأمطار في فصل الصيف في الدولة المستضيفة للبطولة، حيث تقام نسخة أمم إفريقيا المقبلة في كوت ديفوار وتقرر إقامتها في يناير 2024 بدلا من يونيو المقبل.

وأضاف موتسيبي: “تم الاستقرار على تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة إلى يناير2024 بدلا من يونيو 2023”.

وكشف “تم التأجيل بسبب الأمطار في شهر الصيف بكوت ديفوار”.

وتابع: “أمطار الصيف تسبب ضرر في كوت ديفوار لذلك كان من الأفضل تأجيلها إلى يناير”.

وكانت قد أقيمت النسخة الماضية من أمم إفريقيا في يناير الماضي في الكاميرون ولنفس السبب.

وحصد منتخب السنغال النسخة الأخيرة من أمم إفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح.