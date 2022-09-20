الثلاثاء 24 صفر 1444 ﻫ - 20 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رشاقة ياسمين صبري تتصدر التريند.. اليكم التفاصيل

منذ ساعة واحدة
ياسمين صبري

ياسمين صبري

A A A
طباعة المقال

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند “غوغل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استعراضها لرشاقتها ولياقتها البدنية داخل إحدى صالات الچيم.

حيث نشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورتين لها داخل صالة الچيم وهي تمارس التمارين الشاقة وتستعرض لياقتها البدنية.

من ناحية أخرى، كان من المفترض أن تقدم ياسمين صبري عمل سينمائي جديد بعنوان شغل عصابات، إلا أنه توقف دون أسباب واضحة وكانت آخر أعمالها في السينما الفيلم هنا وسرور، الذي عرض عام 2018، بطولة محمد إمام، والراحل فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن “توتا”، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020 وشاركها البطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

المزيد من منوعات

دراسة جديدة: يوجد 20 مليار نملة على كوكب الأرض
ماجدة الرومي
بعد مأساة جورج الراسي... ماجدة الرومي تتكفل بتأهيل الطريق الدولية بين لبنان وسوريا
جاك وزوي يقعان في الحب اثناء جنازة الملكة
علاقة عاطفية اثناء وداع الملكة.. اليكم قصة جاك وروزي

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

ترسيم الحدود
عرض أميركي جديد في ملف ترسيم الحدود... هذه تفاصيله
وديع الشيخ
الجيش يوقف المغنّي وديع الشيخ
جوزيف أبو فاضل
جوزيف أبو فاضل يفجر مفاجأة.. هذا ما يُحضّر لرياض سلامة!