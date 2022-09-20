رشاقة ياسمين صبري تتصدر التريند.. اليكم التفاصيل

تصدرت الفنانة ياسمين صبري تريند “غوغل” خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد استعراضها لرشاقتها ولياقتها البدنية داخل إحدى صالات الچيم.

حيث نشرت ياسمين عبر حسابها الشخصي على “إنستغرام” صورتين لها داخل صالة الچيم وهي تمارس التمارين الشاقة وتستعرض لياقتها البدنية.

من ناحية أخرى، كان من المفترض أن تقدم ياسمين صبري عمل سينمائي جديد بعنوان شغل عصابات، إلا أنه توقف دون أسباب واضحة وكانت آخر أعمالها في السينما الفيلم هنا وسرور، الذي عرض عام 2018، بطولة محمد إمام، والراحل فاروق الفيشاوي، ومحمد عبدالرحمن “توتا”، وهو من تأليف مصطفى صقر وإخراج حسين المنباوي.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة ياسمين صبرى الدرامية مسلسل “فرصة تانية” الذي عرض في دراما رمضان 2020 وشاركها البطولة أحمد مجدي، محمود البزاوي، نهال عنبر، إدوارد، أيتن عامر، أشرف زكي، محمد أبو داود، هبة مجدي، دياب، ومن إخراج مرقس عادل.