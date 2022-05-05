رشدي أباظة وصباح "نموذجاً".. زيجات فنية انتهت سريعاً

نادراً ما تستمر علاقة حب او زواج داخل الوسط الفني، وبعد اعلان خبر انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الاعمال احمد ابو هشيمة، لم يكت الثنائي الاول بالوسط الفني الذي لن تستمر العلاقة بينهما، فسنقدم لكم اشهر الزيجات السريعة الذي لم يستمر بعضها سى شهر او سنه ومنها لم يستمر اكثر من 24 ساعة حتى.

اليكم اهم الزيجات الفنية التي انتهت سريعاً:

سلاف فواخرجي ووائل رمضان

انفصال الفنانين وائل رمضان وسلاف فواخرجي، كان قد أحدث ضجة كبيرة، حيث جاء بعد إعلانه من قبل فواخرجي خلال منشور تغنت فيه بـرمضان و أخلاقه.

كما أكدت فواخرجي أن القدر هو المتحكم لكنها لم تتطرق في بداية الأمر لتفاصيل واضحة، حيث لم يكن الطلاق الأول بينهما، فقد سبق أن تم الانفصال بين وائل رمضان وسلاف فواخرجي عام 2004 وأوضحت الأخيرة أن السبب يرتبط بعدم القدرة على التفاهم والنقاش، وتم الرجوع عن الانفصال عام 2005، ويعود ليقع مجدداً.

محمد منير

رغم أن الكينج محمد منير ظل طيلة حياته عاكفاً عن الارتباط والزواج، رافعا شعار العزوبية، إلا أنه فاجأ الجميع في عام 2014، بإعلان الزواج من إحدى السيدات التي تنتمي إلى النوبة منطقة ميلاد منير، ولكن بعد أقل من 50 يوما، أعلن منير انفصاله في منزل شقيق والدتها بالقاهرة، ليقرر استكمال حياته دون زواج.

رانيا يوسف وكريم الشبراوي

لم يستمر زواج الفنانة رانيا يوسف من رجل الأعمال كريم الشبراوي، أكثر من شهرين، وذلك بعد أن ألقي القبض عليه بسبب بعض المشاكل في عمله وتعسره المالي في سداد ديوانه.

أزمات رانيا وطليقها استمرت في ساحات القضاء لفترات طويلة، ومنها قضايا مازالت منظورة حتى الآن في بعض المحاكم، حيث اتهمته رانيا بسرقتها، وعدم الإنفاق عليها، في حين أصدر هو بياناً صحفياً بالمستندات بعد الانفصال أوضح فيه انه أنفق الكثير، ليس على رانيا فقط، وإنما أيضاً على ابنتيها من المنتج محمد مختار.

شريف رمزي ومنة حسين فهمي

أما الفنان شريف رمزي فقد انفصل عن زوجته منة الله ابنة الفنانة مرفت أمين والفنان حسين فهمي، بعد فترة زواج لم تدم سوى عدة أشهر، ورفض كل منهما الاعتراف بسبب الطلاق، حيث أكد كل منهما أن الانفصال جاء بسبب بعض المشاكل الشخصية.

وبعدها تزوجت منة من الفنان أحمد فهمي إلا أن الزواج لم يدم أيضاً وتم الطلاق بينهما بعد شهور قليلة من الزواج.

أما أغرب وأسرع طلاق فني، فكان الانفصال الذى وقع بين المطرب الشعبي نادر أبو الليف والفنانة علا رامي، فأصدقاؤهما المقربون قبل الزواج أطلقوا عليهما روميو وجوليت حيث تأخر زواجهما لأكثر من عشرين عاماً، بعد أن كانت بينهما قصة حب خلال دراستهما في معهد الموسيقي، ولكن بسبب التعسر المادي لأبو الليف لم يستطع عقب تخرجه الزواج من علا.

وبعد أن استطاع أبو الليف أن يحقق لنفسه مكانة فنية، تزوج من علا، ولكن الزواج بينهما لم يدم أكثر من عشرة أشهر، والغريب أنه تردد أن سبب الطلاق رفض أبو الليف طلب علا بحلاقة ذقنه.

أحمد الفيشاوي الأسرع

الفنان احمد الفيشاوي كان أسرع فنان مصري في اتخاذ قرار الطلاق بعد شهر واحد فقط من زواجه من وسام، حيث نشب بينهما خلاف شديد في شهر العسل جعل العروس تعود إلى منزل عائلتها غاضبة ليتم الطلاق، وقد استطاعت وسام أن تحصل على حكم لصالحها فيما يخص النفقة وغيرها من الأمور المادية.

وتزوج بعدها الفيشاوي من ندى الكامل إلا انهما انفصلا أيضاً بعد زواج دام أربع سنوات فقط دون ان يكشف أي منهما السبب الحقيقي للطلاق.

طلاقات سريعة

الفنانة المصرية إيمان العاصي أعلنت اعتزالها الفن بعد زواجها من رجل الأعمال نبيل زانوسي، ولكن بعد 3 أشهر بدأت الخلافات لتصل إلى الطلاق الذي لم يتم بسهولة.

وأعلن الفنان وليد فواز، انفصاله عن الفنانة مي سليم، بعد زواج لم يدم شهراً، والثنائى عقدا قرانهما، وقررا عدم إقامة حفل زفاف كبير، بعد قصة حب نشأت بينهما خلال مسلسل “الرحلة”.

أيضاً تزوجت الفنانة نورا شقيقة الفنانة بوسي من الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، وأقاما حفلة زفاف كبيرة، لكن الزواج استمر لعدة أيام، وانفصلا بعد اكتشاف نورا أن الفنان الراحل حاتم ذو الفقار يتعاطى المخدرات.

لكن يظل الرقم القياسي لأسرع طلاق في تاريخ الوسط الفني من نصيب رشدي اباظة وصباح، حيث لم يدم زواجهما سوى 24 ساعة فقط، ففي مايو من عام 1967 اعترفت صباح بحبها لرشدي أباظة خلال تواجده ببيروت، وقام رشدي على الفور باصطحابها إلى المأذون وبعد ما يقرب من يوم واحد فقط اصطحبها إلى المحكمة الشرعية في مدينة صيدا ليعلنا انفصالهما، وذلك بسبب ارتباطه في ذلك الوقت بالراقصة سامية جمال الذى ظل متزوجاً منها لأكثر من عشر سنوات.