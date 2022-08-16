رشوان توفيق عن زوجته الراحلة: أميمة تسكن بداخلي

تحدث الفنان رشوان توفيق عن قصة حبه مع زوجته الراحلة.

وقال رشوان توفيق خلال لقائه ببرنامج الستات على شاشة cbc، عن علاقته بزوجته واصفًا إياها قائلاً: “أميمة تسكن بداخلي، وكنت بعملها الفطار الصبح يوميًا علشان تصحى قبلي تلاقي كل حاجة محطوطة جنبها”.

وأضاف: “اتجوزتها وإحنا صغيرين وأنا طالب في الجامعة، وكنت بشوفها لما بتيجي لاختها لأن أختها كانت جارتنا، ولما كنت بشوفها في الأسانسير وأسلم عليها ما تردش عليا”.

وأشار رشوان توفيق، إلى أن هناك جملة قالتها شقيقة زوجته جعلته يصر على الزواج منها وهي: “أنا أتجوز واحد أكافح معاه كل ما ننجح نفرح”، مضيفًا: “الجملة أثرتني وحددت معالم شخصيتها أنها شخصية مكافحة، وبعد ما تزوجنا وقفت معايا”.