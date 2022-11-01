رصاصة تنهي حياة مغني الراب تيكوف.. اليكم التفاصيل

لقي تيكوف، أحد أعضاء فريق ميجوس لموسيقى الراب، حتفه بعد تعرضه لإطلاق نار في حفل أقيم في صالة بولينج بمدينة هيوستن الأمريكية في وقت مبكر من الثلاثاء، وفقا لما نقلته تقارير إعلامية عن ممثل للفنان ومصادر من جهات إنفاذ القانون.

وكتبت وزارة الداخلية في تغريدة أن شخصين آخرين أصيبا، لكن شرطة هيوستن تحجم عن كشف هوية الضحايا لحين إخطار ذويهم من الدرجة الأولى وإلى أن يتحقق معهد هاريس كاونتي لعلوم الطب الشرعي من هويتهم.

لكن ممثلا عن مغني الراب قال لوكالة أسوشيتيد برس للأنباء إن تيكوف “28 عاما” واسمه الحقيقي كيرشنيك خاري بول قُتل، ونقل موقع “تي.إم.زد” عن مصادر من جهات إنفاذ القانون والعديد من الشهود أن تيكوف لقي حتفه.

وأفادت مجلة رولينج ستون الأمريكية أن عضوا ثانيا في الفريق وهو كوافو “31 عاما” واسمه الحقيقي كوافيوس كييت مارشال كان في الحفلة لكنه لم يُصب بأذى.

ولم يكن عضو ثالث في الفريق، وهو أوفسيت ابن عم تيكوف واسمه الحقيقي كياري كيندريل سيفوس، في الحفل.

ويشتهر ثلاثي موسيقى الهيب هوب المؤثر من منطقة أتلانتا بأغانيه الفردية مثل “باد آند بوجيه” و”موتور سبورت” و”ووك إيت توك إيت”.

ولم يتسن الوصول إلى وكالة الحجز الخاصة بتيكوف، وهي جاي سيجان بريزنتس من سان فرانسيسكو، للتعليق.

ولم تكشف الشرطة عن الدافع وراء إطلاق النار، لكن تقارير إعلامية متنوعة قالت إن إطلاق النار كان سببه نزاعا يتعلق بلعبة النرد.

وقالت وزارة الداخلية إن ضباط الشرطة ردوا على مكالمة هاتفية من صالة البولينج في الساعة الثانية والنصف صباحا، ووجدوا رجلا ميتا عند وصولهم وصفته فقط بأنه رجل أسود في العشرينيات من عمره، ولم ترد أنباء عن أي اعتقالات.

وخيمت مشاعر الحزن على وفاة تيكوف، وهو من أتلانتا، على الإنترنت في الساعات التي تلت ظهور التقارير الأولى عن الحادث.

وكتب خالد كاماو، رئيس بلدية ساوث فولتون، إحدى ضواحي أتلانتا، على تويتر قائلا “موت بسبب النرد، نحن أفضل من هذا الرجال السود يستحقون أن يتقدموا في العمر”.