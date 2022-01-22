رصيد نوال الزغبي في البنك.. من 17 مليون دولار إلى صفر!

تحدّثت الفنانة نوال الزغبي عن خسارتها مبلغ 17 مليون دولار، مشيرةً إلى أنّه حين تمّ إبلاغها بأن رصيدها في البنك تحول من 17 مليون دولار إلى صفر، انزعجت كثيرًا من صعوبة الموقف”. وقال: “أنا مررت بظروف صعبة جدًا وخسرت الكثير من المال ولكنني تخطيت الموقف، فأنا حزنت جدًا ولكن رأيت أن ربنا هو الذي يعطي”.

الزغبي، وفي حوار مع البرنامج المصري “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة “القاهرة والناس”، قاالت إنها “مؤمنة بالله وأنه هو الذي يعطي وينز”. وتابعت: “المال نحن نصنعه وأهم شيء صحتي وصحة أولادي”.

وعن رأيها في السيدات التي تفرطن في كرامتهن من أجل العيش مع رجلٍ وخوفا من الطلاق، ردت قائلةً: “من يفرّط في كرامته لا يستحق أن نحمل همّه أو نحزن عليه، فلو متّ من الجوع كرامتي أهم شيء في الحياة ولا يمكن التفريط بها”.