رضا حامد: عادل إمام طردني من مسرحية بودي جارد

حل الفنان رضا حامد، ضيفًا على البرنامج المصري “كلام الناس”، وخلال المقابلة كشف رضا حامد، عن سبب غيابه الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه لا يتلقى عروضًا، بجانب الحديث عن خلافه مع الزعيم عادل إمام، وسبب قلق نجله عليه.

وقال حامد ان عادل إمام طردني من مسرحية بودي جارد لأن ناس نقلت له كلام غلط عني، وكان سوء تفاهم، ومقدرش أهاجمه لأنه تاريخ لوحده ووقف جنبي كتير وقالي إني ممثل جامد.

كما وأكد انه: “مقدرش أهاجم تامر حسني وبطلب منه يشغلني معاه، دوري في عمر وسلمي صغير جدًا وأقل دور ليا ومش مميز”.

كما وأشار بسبب قلة العمل ان ابنه قلق عليه ويتهمه بالتقصير في البحث عن عمل، وأضاف: ابني بيدور لي على شغل وكلم المؤلف عبد الرحيم كمال وطلب منه يشغلني.

من ناحية آخرى قال رضا ان دنيا سمير غانم كوميديانة راقية ولكن:” لازم يكون وراها مخرج قوي لأنها بتخرج لمناطق بعيدة.

جدير بالذكر، أن رضا حامد، قدم العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا كبيرا، أبرزها فيلم عمر وسلمى، مسلسل الزوجة 18، مسلسل عزمي وأشجان مع حسن الرداد وإيمي سمير غانم، فيلم ركلام، مسلسل العتبة الحمراء، والسيت كوم الشهير راجل و6 ستات مع أشرف عبد الباقي، وفيلم نور عيني مع تامر حسني.