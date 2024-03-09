رضوى الشربيني في يوم المرأة العالمي: لكل واحدة منا قصة كفاح

تعتبر رضوى الشربيني من أبرز الشخصيات الإعلامية في الوطن العربي، كما يعتبرها الكثيرون مرجعاً بالأمور المتعلقة بقضايا المرأة وكذلك العلاقات الإنسانية والمشاكل الاجتماعية.

كما تتميّز بأسلوبها الرصين والودّي في التعامل مع ضيوفها وجمهورها، مما يجعلها محبوبة وموثوق بها في نفس الوقت. إذ حرصت الإعلامية رضوى الشربيني، على تهنئة السيدات، بمناسبة يوم المرأة العالمي، حيث وجّهت رسالتها السنوية، عبر حسابها على “إنستغرام”، للتأكيد على أن ما تعانيه النساء من الظروف الراهنة والمواقف الصعبة لا يدفعها لليأس، ولا يمنعها من الاتقان والإبداع.

وقد نشرت رضوى عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” مجموعة صور لها، حيث ظهرت بإطلالة بيضاء اللون، وعلقت قائلة: “كل واحدة فينا عندها حكاية وعايشة بأكتر من رواية، تجيبها الأيام وتوديها، توجعها الظروف وتصدمها المواقف، تقع وتقوم وتعيش وتعافر بس في النهاية تتقن وتبدع”.

وأضافت: “ورغم الخلاف والاختلاف ما بينا، لكن في الآخر الست هى الست، طيبة وحنينة وقوية وصبورة، كل سنة وكل ست طيبة، كل سنة واحنا القوة الناعمة”.