رغدة تدعم ميرفت أمين: نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة

بعد أيام من تعرض الفنانة المصرية ميرفت أمين للتنمر بسبب تداول صورتها في عزاء المخرج علي عبد الخالق، تظهر تجاعيد وجهها وتقدمها في العمر، ردت الفنانة السورية رغدة مدافعة عن زميلتها.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” مساء أمس، صورة لها عن قرب تبيّن آثار الشيخوخة على وجهها، كاتبة” “نعم كبرنا لكننا لسنا أحصنة، نعم كبرنا كما ستكبرون يوماً، لكننا لم ولن تكن ظهورنا مباحة للجلادين.. كبرنا واتسعت بصيرتنا بما يكفيها شرور الآخرين فابتعدت عنهم وأغلقت منافذ احتمالها لمهاترات لا تسمن العقل ولا تغني الروح إلا بوجع”.

كما اعتبرت أن عمر أي شخص لا يعني أحداً على الإطلاق سوى عائلته وأولاده، وقالت: “نعتز بأنوثتنا، ونمتن لها على ما احتملته فوق طاقتها عبر رحلة طويلة وشاقة”.

إلى ذلك، أكدت أن لكل مرحلة من العمر نسقها وخصوصيتها، فلا عمليات التجميل ولا الأزياء المبهرة قادرة على تزييف الواقع.

يذكر أن ميرفت أمين كانت علقت على التنمر الذي تعرضت له قبل أيام، مشيرة إلى أنها كانت في عزاء، ومتسائلة: “هل يجوز أن أذهب إلى العزاء وأنا أضع مساحيق التجميل؟”.

كما أكدت أنها اعتادت على الأمر بعد شائعات كثيرة طالتها في الآونة الأخير، لافتة إلى أن الأزمة تكمن في المحيطين بها وعائلتها، وبالتحديد حينما تخرج شائعة عن وفاتها، فيشعر أصدقاؤها وأهلها بالقلق عليها.