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رغم الإضراب في هوليوود.. عرض فيلم "جولة بيونسيه"

منذ 3 دقائق
نجمة البوب الأمريكية بيونسيه

نجمة البوب الأمريكية بيونسيه

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قالت شركة إيه.إم.سي إنترتينمنت إن وحدة تابعة لها ستتولى توزيع فيلم عن الجولة العالمية لنجمة البوب الأمريكية الشهيرة بيونسيه في توقيت تسعى فيه شركات تملك دورا للعرض السينمائي لملء فجوات خلفتها سلسلة إضرابات في هوليوود.

ويصور الفيلم الجولة العالمية للمغنية ومؤلفة الأغاني هذا الصيف وشملت 57 حفلا في 40 مدينة في أمريكا الشمالية و14 في أنحاء أوروبا.

ويأتي الفيلم بعد فيلم مماثل عن جولة لنجمة البوب الشهيرة تايلور سويفت سيُطرح في دور العرض السينمائي بدءا من 13 أكتوبر تشرين الأول.

وتزود أفلام عن الجولات الموسيقية لنجوم كبار سلاسل دور العرض السينمائي مثل إيه.إم.سي وسينمارك وسينيبلكس بعروض قوية لمساعدتها على ملء الفراغ الناجم عن إضراب مطول للممثلين والكتاب في هوليوود.

وقالت الشركة إن من المقرر عرض فيلم (رينيسانس: إيه فيلم باي بيونسيه) في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ابتداء من يوم الجمعة الأول من ديسمبر كانون الأول 2023 مضيفة أن عرضه في مدن أخرى في العالم سيتم الإعلان عنه في وقت لاحق.

    المصدر :
  • رويترز

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