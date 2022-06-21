رغم الإنفصال.. جيجي حديد تحتفل بعيد الأب

رغم انفصالهما منذ مدّة، نشرت عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد صورة لوالد ابنتها، النجم العالمي زين مالك، عبر خاصية الستوري بحسابها في موقع “إنستغرام”، ووجهت له معايدة خاصة بمناسبة عيد الأب.

وظهر زين مالك في الصورة، وهو يلعب مع ابنتهما “كاي” البالغة من العمر 22 شهراً، إذ تقضي الصغيرة وقتاً ممتعاً مع والدها في هذه المناسبة.

ومن المعروف أن جيجي حديد لا تشارك الجمهور صورًا للصغيرة “كاي” إلا نادرًا، وتحدثت في وقت سابق عن رغبتها في إبعاد طفلتها عن دائرة الضوء.

وقالت في رسالة مفتوحة عبر حسابها بموقع “تويتر” في يوليو الماضي: “إلى المصورين والصحافة وحسابات المعجبين المحبوبين، تعلمون أننا لم نشارك أبداً وجه ابنتنا عن قصد على وسائل التواصل الاجتماعي. نتمنى أن تتمكن من اختيار كيفية مشاركة نفسها مع العالم عندما تبلغ سن الرشد، وأن تعيش كطفولة طبيعية قدر الإمكان، دون القلق بشأن الصورة العامة التي لم تختارها”.

يُشار إلى أن عارضة الأزياء البالغة من العمر 27 عاماً، “جيجي حديد” ارتبطت بـ”زين مالك” عام 2015، ورزقت بابنتها الوحيدة منه في سبتمبر 2020.

وقد انفصل الثنائي بشكل نهائي في أواخر عام 2021 بعد أن أقدم “زين مالك” على ضرب والدتها “يولاندا حديد” خلال جدال دار بينهما، بينما نفى “زين” بشدة ضرب والدة “جيجي”، في بيان لـ TMZ، إلا أنهما قد اتفقا أنهما سيحافظان على علاقة خاصة من أجل ابنتهما.

وقال مصدر مقرب من عائلة “حديد” لـE News: “إنه وضع متوتر. جيجي وزين انفصلا، لكنهما يعتزمان مشاركة كاي في بيئة سلمية وصحية. إنهما يعملان على تفاصيل الحضانة. إنهما على اتصال بشأن كاي ويتخذان قرارات نيابة عنها”.

في سياقٍ متصل، نشرت “جيجي حديد” صورتين لوالدها “محمد حديد” باللون الأبيض والأسود، يوم الأحد 19 يونيو بمناسبة يوم الأب. في الصورة الأولى، تظهر “جيجي” مع والدها حيث كان يعطيها قبلة على خدها وهي تلتقط صورة سيلفي. وكتبت فيها: “يوم أب سعيد لبابا الحلو. أحبك!”.