الأثنين 12 ذو الحجة 1443 ﻫ - 11 يوليو 2022 |
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رغم الانفصال.. وائل رمضان: أعيش مع سلاف فواخرجي في منزل واحد

منذ 48 دقيقة
سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان

سلاف فواخرجي وزوجها وائل رمضان

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بعد الأخبار عن انفصالهما، صرح الممثل السوري ​وائل رمضان​، أنه لم يقم بتطليق الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ لكنه انفصل عنها فقط.

وأضاف رمضان، خلال حلوله ضيفا على برنامج “شو القصة” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ​رابعة الزيات​، أنهما يعيشان سوياً في منزل واحد رغم الانفصال، مشيرا إلى أنهما في مرحلة الانفصال، لكي يقررا إذا كانا سيتطلقان أو يستمران سوياً.

وأكد أنهما قد يعودان لبعضهما وينهيا الانفصال، وقال: “بتمنى لو انفصلنا أنا وسلاف من 10 سنين، لأن صرنا نحب بعضنا أكثر من الأول”.

وقد أعلنت فواخرجي في نيسان/ أبريل 2022، انفصالها عن زوجها وائل رمضان، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج.

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