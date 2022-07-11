رغم الانفصال.. وائل رمضان: أعيش مع سلاف فواخرجي في منزل واحد

بعد الأخبار عن انفصالهما، صرح الممثل السوري ​وائل رمضان​، أنه لم يقم بتطليق الممثلة السورية ​سلاف فواخرجي​ لكنه انفصل عنها فقط.

وأضاف رمضان، خلال حلوله ضيفا على برنامج “شو القصة” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية ​رابعة الزيات​، أنهما يعيشان سوياً في منزل واحد رغم الانفصال، مشيرا إلى أنهما في مرحلة الانفصال، لكي يقررا إذا كانا سيتطلقان أو يستمران سوياً.

وأكد أنهما قد يعودان لبعضهما وينهيا الانفصال، وقال: “بتمنى لو انفصلنا أنا وسلاف من 10 سنين، لأن صرنا نحب بعضنا أكثر من الأول”.

وقد أعلنت فواخرجي في نيسان/ أبريل 2022، انفصالها عن زوجها وائل رمضان، بعد سنوات طويلة من الحب والزواج.