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رغم التهديد.. ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس متمسكون بدوري السوبر

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 4:05 مساءً
ريال مدريد وبرشلونة

ريال مدريد وبرشلونة

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يبدو أن عمالقة أورويا لم يسقطوا فكرة دوري السوبر الأوروبي من مخططاتهم رغم التهديد والوعيد الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا .

أعلنت أندية ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان ويوفنتوس الإيطالي، تمسكها بإقامة دوري السوبر الأوروبي، المشروع الكروي الذي يمثل انسلاخا عن الاتحاد الأوروبي.

وهاجمت أندية التي لا تزال منخرطة في المشروع، الضغوط “غيرالمحتملة” التي يمارسها عليها الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) من أجل التخلي عن المقترح.

وقال اليويفا الجمعة أن هذه الأندية الثلاثة ستواجه عقوبات، وإنه بدأ بالفعل إجراءات تأديبية بحقها بسبب إقدامها على هذه الخطوة.

وانسحبت 9 أندية أخرى من بينها 6 أندية إنجليزية من المشروع، وأقرت بذلك صراحة، والتزمت بالبقاء تحت مظلة الاتحادين الأوروبي والدولي (فيفا).

وقال ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس في بيان مشترك: “تعرضت الأندية المؤسسة للمشروع للمعاناة ولا تزال تعاني ضغوطا وتهديدات ومخالفات غير محتملة من جانب طرف ثالث من أجل التخلي عن المشروع”.

وأضاف البيان: “هذا أمر لا يحتمل في ظل سيادة القانون، كما أن القضاء حكم بالفعل لصالح اقتراح دوري السوبر، وهو بذلك أمر الاتحادين الدولي والأوروبي إما بصورة مباشرة أو من خلال الأجهزة التابعة لهما بعدم اتخاذ أي إجراء قد يقف في طريق المبادرة بأي صورة، قبل انتهاء الإجراءات القضائية”.

ويعتزم ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس “المثابرة في السعي لإيجاد حلول مناسبة، رغم الضغوط والتهديدات غير المقبولة من قبل يويفا”، وفقا للبيان.

ووافقت الأندية التسعة الأخرى التي أعلنت انسحابها من دوري السوبر على “القيام بكل الخطوات الممكنة” من أجل انهاء دورها في البطولة المقترحة.

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