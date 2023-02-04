رغم الخلافات.. هاري سيحضر حفل تتويج والده تشارلز الثالث

سيقوم الملك تشارلز الثالث بدعوة ابنه الأصغر الأمير هاري وزوجته الأمريكية ميغان ماركل لحضور حفل تتويجه في 6 أيار (مايو) المقبل، وفق ما قالت صحيفة “ًصن” البريطانية، السبت.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين في القصر الملكي قولهم، إن هاري سيلبي الدعوة، ويطير من الولايات المتحدة إلى بريطانيا لحضور الحفل رغم الخلافات التي تعصف بينهما.

ولفتت إلى أن العائلة الملكية لا تزال “تترنح” تحت اتهامات هاري الأخيرة لها في مذكراته على شبكة “نتفليكس” الأمريكية، وكتابه “سبير” الذي صدر الشهر الماضي وحقق مبيعات قياسية في يومه الأول.

ونقلت “صن” عن المسؤولين الذين يعملون على خطط التتويج قولهم إنه ليس هناك ما يشير من “قصر باكنغهام” إلى استبعاد الزوجين من الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام.

وأوضح المسؤولون أن الدعوات للحفل سيتم إرسالها الشهر الجاري، وأن هاري وميغان سيكونان ضمن قائمة الضيوف التي تشمل نحو 2000 شخصية من أفراد العائلة الملكية، ومن بريطانيا ودول أخرى بما فيهم رؤساء دول ووزراء.

وقال أحد المسؤولين المشاركين في التخطيط للتتويج: “سيتم دعوة الأمير هاري وزوجته بالتأكيد، ونحن نعمل على افتراض أنهما سيأتيان لحضور الحدث”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحفل يشمل أيضًا تتويج كاميلا كزوجة الملك، ثم يشاركان في الحدث في عرض احتفالي خارجي كبير يعرف باسم “موكب التتويج”.

ويعيش هاري وميغان مع طفليهما “ارشي” و”ليليبيت” في منزل فخم بقيمة 14.6 مليون دولار في مدينة لوس أنجلوس، بولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعد قراره المفاجئ الرحيل من بريطانيا أوائل عام 2020، والإقامة الدائمة في الولايات المتحدة إثر تقارير تحدثت عن خلافات عميقة مع شقيقه الأكبر، ولي العهد، الأمير وليام.