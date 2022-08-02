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رغم الخلاف السابق.. تصريحات مفاجئة لـ"ليفاندوفسكي" خلال مغادرته بايرن ميونيخ

منذ 45 دقيقة
آخر تحديث: 2 - أغسطس - 2022 5:00 مساءً
روبرت ليفاندوفسكي

روبرت ليفاندوفسكي

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قال روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة الجديد إنه ودع زملاءه السابقين في بايرن ميونيخ والعاملين بالنادي خلال زيارة قصيرة لمقر بطل ألمانيا، الثلاثاء، رغم رحيله بصعوبة وخلافه مع الإدارة.

وانضم مهاجم بولندا، الذي سجل 344 هدفا لبايرن في 375 مباراة، إلى برشلونة في صفقة قيمتها حوالي 45 مليون يورو (46.06 مليون دولار) الشهر الماضي بعدما طالب بوضوح بالرحيل عن النادي الألماني.

وتبادل اللاعب البالغ عمره 33 عاما وإدارة بايرن الانتقادات بشأن طريقة التعامل مع الصفقة، حيث قال ليفاندوفسكي إنه كانا هناك الكثير من “أمور السياسة” من جانب النادي الذي كان يحاول “إيجاد حجة” لبيعه.

ورد بايرن وقال إن هذا الموقف حدث بسبب طلب مهاجم بولندا الرحيل رغم ارتباطه بعقد حتى 2023.

وقال ليفاندوفسكي لشبكة سكاي التلفزيونية من سيارته قبل أن يرحل بعيدا عن مقر النادي “كل شيء على ما يرام. التقيت بالجميع وشكرتهم. لن أنسى أبدا ما تلقيته هنا وما عشته”.

وأضاف “هذا أهم شيء بالنسبة لي. كان الأسبوع الماضي معقدا بعض الشيء لكن في بعض الأحيان فإن هذا يمثل جزءا من كرة القدم”.

وتحدث حسن صالح حميديتش المدير الرياضي لبايرن إلى ليفاندوفسكي خلال زيارته القصير وتم تهدئة الأجواء بينهما.

وقال لاعب بايرن السابق “جاء روبرت إلى مكتبي ليقول وداعا وتحدثنا لمدة 15 دقيقة”.

وأضاف “ناقشنا كل شيء وأوضحنا كل شيء. فعل روبرت الكثير من الأشياء الرائعة مع بايرن وهذا ما يجب أن يبقى. هو يعرف أيضا ما ينبغي عليه أن يشكر بايرن من أجله”.

وفاز ليفاندوفسكي بكل الألقاب المحلية والدولية تقريبا مع بايرن، بما في ذلك ثمانية ألقاب في الدوري وثلاثة ألقاب لكأس ألمانيا إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية ضمن ألقاب أخرى حصدها هناك.

وليفاندوفسكي هو ثاني أفضل هداف في تاريخ الدوري الألماني خلف الراحل جيرد مولر.

    المصدر :
  • رويترز

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