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رغم المخاوف… تأكيدات بإقامة أولمبياد طوكيو

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 8 - مايو - 2021 2:05 مساءً
شعار الأولمبياد

شعار الأولمبياد

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أكد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، الأسترالي جون كوتس، السبت، إقامة أولمبياد طوكيو المؤجل في موعده المقرر الصيف المقبل بعد قيام اللجنة المحلية المنظمة بضمان صحة وسلامة الرياضيين.

وطالب كوتس خلال الاجتماع السنوي للجنة الأولمبية الأسترالية،الرياضيين الأستراليين (484 رياضيا) بالاستعداد للسفر إلى اليابان للاشتراك في الألعاب الأولمبية.

وقال كوتس رئيس اللجنة الأولمبية الأسترالية: “ستقام دورة طوكيو الصيفية لأنه سيتم تنفيذ كافة الإجراءات المطلوبة لحماية الرياضيين والجمهور الياباني”.

وأضاف كوتس رئيس لجنة التنسيق الخاصة أولمبياد طوكيو في اللجنة الأولمبية الدولية: “اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الأسترالية لا تمضي قدما في ذلك متجاهلة المخاطر وهذا ما ثبت من خلال تأجيل الدورة”.

وتابع: “لقد حصلنا على نصائح من خبراء أكدت أنه يمكن تنظيم الحدث دون مخاطر”، وأشار كوتس أيضا إلى أن اللجنة الأولمبية الدولية “تتعلم كل يوم” منذ ظهور الجائحة.

وعلى المستوى الداخلي في اليابان تتزايد الأصوات المطالبة بتأجيل الدورة أو إلغائها.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة في 23 تموز المقبل وتستمر حتى الثامن من آب التالي، وذلك بحسب “رويترز”.

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