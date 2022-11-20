رغم المخاوف.. عرض فيلم الأمير هارى وميغان ماركل الشهر المقبل

يبدو أن السلسلة الوثائقية للأمير هارى وميغان ماركل، والتى من المقرر بثها على Netflix، لم تتم إعادتها كما تردد خلال الفترة الماضية، حيث قالت بعض التقارير إنه سيتم إعادة صياغتها بعد رد فعل عنيف واسع النطاق على الجزء الخامس من The Crown.

وتماشيًا مع التعليقات السلبية للمسلسل الدرامى، يتعرض مشروع الزوجين إلى هجوم شديد في ظل قلق المنتجين بشأن تأجيل إطلاقه أم لا، وعلى الرغم من ذلك، تم الإعلان أن السلسلة ستظهر فعليًا على الشاشات فى أقرب وقت ممكن من الشهر المقبل.

وحسب ما نشره موقع mirror، أثار الجزء الخامس من The Crown رد فعل قوى من الأشخاص الذين ادعوا أنه لم يوضح بما فيه الكفاية الأحداث الحقيقة، وعارض الكثيرون بعض الموضوعات التى تمت تغطيتها والتى تشمل العائلة المالكة.

يأتي هذا فيما ترددت شائعات عن تأجيل عرض هارى وميغان إلى عام 2023 ولكن الأمر حسم بعرض المسلسل على الشاشات الشهر المقبل، وأفاد موقع Deadline مؤخرًا أن رؤساء Netflix أصبحوا “منزعجين” من المعارضة القوية للمسلسل، وبالتالى كانوا يدرسون لإيقاف عرض fly-on-the-wall حتى العام المقبل قبل حسم موقفهم النهائي بالعرض.

وعلى جانب آخر، كانت مصادر ملكية أكدت أن الأمير هارى لم يعدل محتوى كتابه الجديد الذى يحكى سيرته الذاتية كما كان منتظراً بعد وفاة جدّته ملكة بريطانيا الراحلة، إليزابيث الثانية، إضافة الى أنه هو مَن اختار الاسم المثير للجدل لكتابه الجديد، Spare أو “الاحتياطى”، وهو ما يزيد من قلق عائلته خوفاً من الأسرار والفضائح التى تحدّث عنها ويشمل انتقادات لاذعة للملك تشارلز.

وفى هذا الصدد، أكد الصحفى المتخصص فى الشؤون الملكية أوميد سكوبى، أن هارى كان صاحب الاختيار الصعب لاسم كتابه، وهو اختيار قام به فى مرحلة مبكرة من تحضيره وعمله على الكتاب.

وأوضح الصحفى المقرّب من الأمير وزوجته ميغان ماركل، أنه لم تكن هناك أى إعادة كتابة أو تعديلات فى اللحظة الأخيرة لمحتوى الكتاب، والذى سيغطى فترة زمنية طويلة من حياة هاري، بداية من السنوات الأولى من حياته كفرد فى العائلة المالكة البريطانية وحتى قبل 5 أشهر من وفاة الملكة.

كما كشفت صحيفة “ديلى ميل” البريطانية، أنه كانت هناك مزاعم بمحاولة الأمير هارى دوق ساسكس، إقناع نتفليكس بتأجيل فيلمه الوثائقى المثير للجدل “fly-on-the-wall” إلى ما بعد أعياد الكريسماس حتى يتم إصداره فى نفس الوقت تقريبًا الذى تصدر فيه مذكراته.

دوق ساسكس يعمل على المسلسل كجزء من صفقته البالغة 88 مليون جنيه إسترليني، لكنه يريد الآن تأجيل المسلسل حتى العام المقبل، وكشف موقع إخبارى، أن نتفليكس تراجعت أولاً وقرروا تأجيل موعد الإصدار الأصلى لشهر ديسمبر بعد أن تعرضت الشركة الأمريكية لانتقادات شديدة بسبب الدراما الملكية The Crown.