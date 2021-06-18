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رغم الهجوم عليه... محمد صلاح يعيد نشر التغريدة المحذوفة

18 - يونيو - 2021
محمد صلاح

محمد صلاح

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بعدما حذف النجم المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنكليزي، تغريدته منذ أيام عقب الهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل على اللاعب، بسبب توقيتها، عاد صلاح ونشرها.

تعرض صلاح لوابل من الانتقادات، بعد نشره صورة من إجازته التي يقضيها في مدينة الغردقة المصرية على شواطئ البحر الأحمر، خصوصا أنها جاءت بالتزامن مع سقوط اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، مغشيا عليه في مباراة فنلندا ببطولة كأس الأمم الأوروبية.

https://twitter.com/MoSalah/status/1405412273473085441/photo/1

واضطر صلاح، لحذف الصورة بعد الهجوم ضده من المتابعين، ومراعاة لمشاعر الجماهير التي تأثرت بسقوط إريكسين وتابعت حالته الصحية بعد تعرضه لأزمة قلبية.

وانتقدت الجماهير موقف صلاح، خاصة بعد تعاطف نجوم كرة القدم في العالم مع سقوط إريكسن، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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