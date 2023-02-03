الجمعة 12 رجب 1444 ﻫ - 3 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

رغم انه اقر بالذنب.. إسقاط تهمة الاعتداء عن لاعب التنس الأسترالي كيريوس

منذ ساعتين
آخر تحديث: 3 - فبراير - 2023 9:30 صباحًا
نيك كيريوس

نيك كيريوس

A A A
طباعة المقال

أسقطت محكمة في كانبيرا تهمة الاعتداء الموجهة للاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس رغم أنه أقر بالذنب في وقت سابق الجمعة 3\2\2023.

وتتعلق التهمة بحادث في عام 2021 بعد شكوى صديقته السابقة كيارا باساري.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن التهمة أسقطت لصغر حجم الحادث وقلة مخاطر عودة ارتكاب كيريوس للواقعة.

وقال كيريوس خارج المحكمة ردا على سؤال حول خططه القادمة “التعافي فقط والعودة للملاعب”.

وكتب المصنف 20 عالميا، الذي خضع لجراحة بالركبة عقب انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه “ممتن” لهذا القرار.

وأضاف عبر انستغرام “احترم حكم اليوم وأنا ممتن للمحكمة لإسقاط التهمة دون إدانة”.

وتابع “لم أكن في حالة جيدة عندما حدث ذلك وتفاعلت في موقف صعب بطريقة أندم عليها بشدة”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

حلمي بكر
مجدداً.. تدهور الحالة الصحية للموسيقار حلمي بكر
النجم العربي وليد توفيق
وليد توفيق لصوت بيروت إنترناشونال: شرف كبير مشاركتي بتكريم الراحل طلال المداح
فينيسيوس جونيور
أسينسيو وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لانتصار كبير على بلنسية

الأكثر قراءة

أحد فروع "فرنسبنك"
فرنسبنك يغلق كافة فروعه على خلفية قرار قضائي!
من أحد تجمعات حزب الله
فيلق القدس لتهريب الدولارات.. ماذا عن حزب الله؟
الدولار
كم بلغ سعر صرف الدولار في السوق السوداء ؟