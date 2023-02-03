رغم انه اقر بالذنب.. إسقاط تهمة الاعتداء عن لاعب التنس الأسترالي كيريوس

أسقطت محكمة في كانبيرا تهمة الاعتداء الموجهة للاعب التنس الأسترالي نيك كيريوس رغم أنه أقر بالذنب في وقت سابق الجمعة 3\2\2023.

وتتعلق التهمة بحادث في عام 2021 بعد شكوى صديقته السابقة كيارا باساري.

وذكرت صحيفة سيدني مورنينج هيرالد أن التهمة أسقطت لصغر حجم الحادث وقلة مخاطر عودة ارتكاب كيريوس للواقعة.

وقال كيريوس خارج المحكمة ردا على سؤال حول خططه القادمة “التعافي فقط والعودة للملاعب”.

وكتب المصنف 20 عالميا، الذي خضع لجراحة بالركبة عقب انسحابه من بطولة أستراليا المفتوحة الشهر الماضي، عبر وسائل التواصل الاجتماعي أنه “ممتن” لهذا القرار.

وأضاف عبر انستغرام “احترم حكم اليوم وأنا ممتن للمحكمة لإسقاط التهمة دون إدانة”.

وتابع “لم أكن في حالة جيدة عندما حدث ذلك وتفاعلت في موقف صعب بطريقة أندم عليها بشدة”.