رغم تأجيله لـ رمضان 2024.. ياسر جلال يبدأ تصوير "ألف ليلة وليلة"

يستعد النجم ياسر جلال لبدأ تصوير أولى مشاهده بمسلسله “ألف ليلة وليلة”، في مطلع الإسبوع المقبل، ويستمر التصوير داخل مصر لمدة 3 أسابيع متواصلة، ثم ينتقل بعد ذلك التصوير إلى خارج مصر، وتقرر منذ أيام تأجيل عرض المسلسل بالمارثون رمضان 2024.

ويشارك ياسر جلال في بطولة مسلسل ألف ليلة وليلة، كل من ياسمين رئيس، شيري عادل، نور اللبنانية، مايان السيد، عمرو عبدالجليل، سامي مغاوري، ومن تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري، من إنتاج شركة ميديا هب السعدي وجوهر وشركة أروما.

يذكر أن، تعاقد النجم ياسر جلال، مؤخراً، على بطولة مسلسل قصير بعنوان “علاقات مشروعة”، ومن المقرر عرضه عبر إحدى المنصات الرقمية الشهيرة، في موسم رمضان 2023.

وحقق ياسر جلال في الموسم الرمضاني نجاحًا كبيرًا بمسلسل “الاختيار 3″، والذي جسد خلاله شخصية “الرئيس عبدالفتاح السيسي”، أثناء فترة توليه مسؤولية وزارة الدفاع في فترة الحكم الإخواني الإرهابي على مصر.

مسلسل “الإختيار” من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي، وشارك فيه أحمد السقا، كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وحقق المسلسل نجاح كبير ومشاهدة عالية وقت عرضه.