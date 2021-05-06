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رغم كورونا.. الكشف عن الجراحة التجميلية الأكثر شيوعا في أمريكا

منذ 6 ساعات
عمليات التجميل- تعبيرية

عمليات التجميل- تعبيرية

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رغم تفشي فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ، إلا أن ذلك لم يمنع من إقبال الأمريكيين على عمليات التجميل .

كشف تقرير أمريكي زيادة الإقبال على بعض العمليات الجراحية التجميلية في الولايات المتحدة على الرغم من جائحة كورونا.

وقدم أخصائيو الجمعية الأمريكية لجراحي التجميل (ASPS) تقريرا لعام 2020، أشاروا فيه إلى أن عملية تكبير الأرداف كانت من بين أكثر الجراحة التجميلية شيوعا.

وأكد التقرير أن الطلب على العملية زاد بنسبة 22٪ مقارنة بعام 2019. وقام أكثر من 1200 شخص على إجراء هذه العملية الولايات المتحدة،. ويُعتقد أن وسائل التواصل الاجتماعي اثرت بشكل إيجابي على شعبية هذا النوع من الجراحة.

هذا وسجل التقرير تراجعا في الطلب على بعض التخصصات وكان الانخفاض الأكبر في عمليات زراعة الشعر، حيث انخفض الطلب عليها بنسبة 60٪: أي من 24 ألف إلى 9.6 ألف عملية.

هذا وتوصي جامعة “ستانفورد” الأمريكية باتباع نظام غذائي غني بالكربوهيدرات والدهون للحفاظ على الشباب، والذي يمكن أن يكون بديلا للجراحة التجميلية.

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