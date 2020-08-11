رغم كورونا.. رئيس شركة “أبل” يدخل نادي المليارديرات

رغم تفشي فيروس كورونا المستجد وتأثيره على القطاعات الاقتصادية المختلفة ، إلا أن رئيس شركة أبل استطاع دخول نادي المليارديرات رغم تفشي الوباء.

انضم الرئيس التنفيذي لشركة ”أبل“ تيم كوك، رسميا إلى نادي المليارديرات، مع استمرار ارتفاع سعر سهم شركة التكنولوجيا العملاقة ”أبل“.

ووفقًا للبيانات التي تم جمعها بواسطة مؤشر ”Bloomberg Billionaires“، تجاوز صافي ثروة كوك، المليار دولار مؤخرًا، وقد تم تقدير القيمة الصافية البالغة مليار دولار على أساس الإيداعات التنظيمية والتقديرات المستندة إلى أداء السوق.

وارتفعت القيمة السوقية لشركة ”أبل“ بعد النتائج القوية والتوقعات المتفائلة لعمالقة التكنولوجيا.

ويمتلك كوك 847969 سهمًا بشكل مباشر بقيمة حوالي 375 مليون دولار، وحصل على أكثر من 125 مليون دولار العام الماضي كجزء من راتبه.

وشهدت شركات التكنولوجيا بما في ذلك ”أبل“ و“فيسبوك“ و“أمازون“ ارتفاعًا كبيرًا في أرباحها خلال جائحة ”كورونا“، مع تزايد عدد الأشخاص الذين يستخدمون الإنترنت.

كما ارتفع سهم ”أبل“ بنسبة 5% تقريبا الأسبوع الماضي، وتقترب الشركة التي يقع مقرها في وادي السيليكون الآن من إنجازها لتصبح أول شركة تبلغ قيمتها 2 تريليون دولار، حيث كانت قبل عامين أول شركة تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن كوك حصل على منصب الرئيس التنفيذي للشركة قبل 9 سنوات منذ تنحي ستيف جوبز.

ووفقاً لموقع ”بلومبيرغ“، كانت القيمة السوقية لشركة ”أبل“ حوالي 350 مليار دولار عندما توفي جوبز، وفي غضون ذلك، تمكن كوك من أن يضاعف قيمتها السوقية بشكل هائل، ولكن ليست قيمة ”أبل“ من زادت فقط، بل تجاوزت ثروته مبلغ المليار دولار.

واستنادًا إلى الضرائب الفيدرالية لولاية كاليفورنيا، فإن كوك سيواجه معدل ضريبة يزيد قليلاً عن 50%، باعتبارها أعلى شريحة كسب.

وتقول ”بلومبيرغ“، إن شركة ”أبل“ رفضت التعليق على تقرير ثروة تيم كوك الصافية، والبالغة مليار دولار، وقال كوك البالغ من العمر العمر 59 عامًا إنه ”يخطط للتخلي عن معظم ثروته للمؤسسات والجمعيات الخيرية، كما أنه منح بالفعل ملايين الدولارات لتلك الجمعيات سابقا“.