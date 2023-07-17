رفيق علي أحمد لصوت بيروت: الدراما التلفزيونية هدفها تسلية الناس

رفيق علي أحمد مؤلف وممثل مسرحي لا يحتاج إلى التعريف. وبدا منذ انطلاقته الأولى صاحب مشروع سعى إلى تحقيقه خلال تجربته الفريدة وما زال يعمل في نطاقه، كممثل وكاتب وكذلك كمثقف ملتزم قضايا الناس والمجتمع وصاحب رؤية ومواقف ولكن بعيداً من أي سياسية أو أيديولوجية.

رفيق علي أحمد الذي رسخ فن الراوي مسرحياً، نصاً وإخراجاً وتمثيلاً، ورسخ جماليات هذا الفن وتقنياته وأبعاده، وأصبح له مرديون ومقلدون، أصدر أخيراً كتاباً هو أشبه بالسيرة الذاتية التي هي في وقت واحد سيرة الشخص أو الإنسان وسيرة المسرح اللبناني وسيرة الوطن نفسه من خلال المسرح خصوصاً وبعضاً من سيرة المسرح العربي والمهرجانات المسرحية العربية التي شارك فيها وقطف جوائز مهمة. الكتاب أصدرته الهيئة العربية للمسرح وعنوانه “رفيق علي أحمد ” الراوي – الممثل على خشبة الحياة”، وفيه يروي ويحلل أبرز المحطات التي عبرها كإنسان وممثل، بدءاً من طفولته وماضيه الأول في الريف الجنوبي ثم مجيئه إلى المدينة لدراسة المسرح في الجامعة اللبنانية وانطلاقه في عالم الخشبة ومرافقته أبرز المخرجين والممثلين من أمثال روجيه عساف ويعقوب الشدراوي ونضال الأشقر وسواهم.

يقول رفيق ل” صوت بيروت إنترناشونال” : “منذ صغري، أحببت أن أتحرر من سجن ذاتي لأدخل في رحاب أنفس الشخصيات البشرية. رغبت أن أكون ممثلاً كأي ممثل يُكتب له نص مسرحي. واقع، خيال، كوميديا، تراجيديا، يؤديه على الخشبة فيحظى برضى الجمهور وتصفيقه ثم يعود لممارسة حياته كغيره من الناس. ولكنني كلما حاولت ذلك يفيض بي خزّان ذاكرتي وتقتحمني حكاياتي وقضايا مجتمعي. فأحكيها راوياً أو ممثلاً أو الإثنين معاً في أغلب الأحيان. قدري أن أكون أنا الحكاية وأنا الراوي. حاولت أن أتلمس طريقي كممثل أولاً وكمسرحي ثانياً بإحداث خلطة، ليست سحرية، وهي أن أمزج مختلف التقنيات الغربية في إعداد الممثل لأستخلص منها تقنياتي الخاصة التي تشبهني، وتعبّر حتى عن لغة جسدي. إذ كما أن لكل شعب لغته فلكل جسد لغته. لذلك حاولت أن أمزج وأوحّد بين “تكنيك” الممثل وعفوية الحكواتي إلى أن وصلت إلى ما أسميه “الراوي- الممثل”. خاض رفيق أولى تجاربه التمثيلية في السينما بعد تخرجه من الجامعة اللبنانية التي درس فيها الإخراج والتمثيل، من خلال فيلم “ليلى والذئب”، وشارك في مرحلة لاحقة في أفلام مصرية كـ “ناجي العلي” و”ألزهايمر”، وكانت آخر مشاركته السينمائية في فيلم “الهيبة”

لم يكن يحب التلفزيون، مع أنه خاض فيه تجارب تلفزيونية مهمة جداً من بينها “الزير سالم” و”صلاح الدين الأيوبي” و”الظاهر بيبرس” وغيرها، وتخلى عنه في عز تألقه المسرحي، ثم ما لبث أن عاد إليه مجدداً في الأعوام الأخيرة، عبر عدة أعمال كرست اسمه عربياً مع رواج موضة الأعمال المشتركة، فلمع نجمه في “الشحرورة” و”الهيبة” و”عروس بيروت” و”خمسة ونص” و “الثمن”. وعما إذا كان يعيش مرحلة جديدة في حياته الفنية بدأها قبل عدة سنوات من خلال تركيزه على الدراما التلفزيونية، مع أنه سبق أن أكد أنه لا يحب العمل في التلفزيون، يردّ علي أحمد: “المسألة ليست كذلك، أنا ممثل وعندما يعرض عليّ مشروع ويعجبني أشارك فيه لكي أستمر في حياتي، لأن التمثيل هو المهنة التي أحبها والتي أعمل فيها. الأعمال التلفزيونية هي للتسلية والناس يفرحون بها وليس أكثر، وعندما يعرض عمل جديد يتابعونه”

وعن الرسالة التي يريد أن يوصلها من خلال مشاركته في الدراما التلفزيونية، يوضح: “لا توجد أي رسالة، وأنا لم يكن لدي أي رسالة طيلة حياتي. أنا لست متنبئاً ولا قديساً لكي أحمل رسالة، والدراما التلفزيونية هي لتسلية الناس وليس أكثر”.