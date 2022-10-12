رقم سلبي يطارد ليفاندوفسكي أمام إنتر ميلان

مباراة مصيرية سيخوضها فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا، ويأمل البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة، في تفادي رقم سلبي عمره 44 شهرا، حين يقود البارسا ضد إنتر ميلان في دوري الأبطال.

ورغم تألق ليفاندوفسكي منذ قدومه إلى برشلونة من بايرن ميونخ الألماني في صيف 2022، بتسجيل 12 هدفاً وصناعة 2 خلال أول 11 مباراة، إلا أنه صام عن التهديف في آخر مناسبتين.

وسجل ليفاندوفسكي هدف فوز برشلونة 1-0 على ريال مايوركا مطلع أكتوبر/تشرين الأول الحالي، قبل أن يصوم تهديفيا ضد إنتر ميلان في خسارة 1-0 الأسبوع الماضي في سان سيرو، ثم في الفوز 1-0 على سيلتافيجو بالدوري الإسباني يوم الأحد الماضي.

ويريد ليفاندوفسكي مساعدة برشلونة على تعديل وضعه في مجموعته بدوري أبطال أوروبا خلال لقاء إنتر ميلان للارتقاء إلى الوصافة بدلاً من المركز الثالث، الذي يحتله بـ3 نقاط فقط.

ولم يبق ليفاندوفسكي بدون أهداف 3 مباريات على التوالي منذ فبراير/ شباط 2019 (نحو 44 شهرا)، حين عجز عن التسكيل في نفس العدد.

وأحرز ليفاندوفسكي هدفا في فوز بايرن 3-1 على شالكه يوم 9 فبراير 2019، ثم غاب عن التسجيل في فوز 3-2 على أوجسبورج في الدوري الألماني، وتعادل 0-0 مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا ثم فوز 1-0 على هيرتا برلين بالبوندسليجا.

وبعدها عاد ليفا للأهداف من خلال التسجيل في مرمى بروسيا مونشنجلادباخ في فوز 5-1 حيث أحرز ثنائية آنذاك.