رقم قياسي جديد بانتظار محمد صلاح مع ليفربول

يواصل النجم المصري محمد صلاح تألقه مع فريقه الإنجليزي ليفربول، ويأمل الفرعون المصري كسر رقم أسطورة الريدز ستيفن جيرارد، مدرب أستون فيلا الحالي، حين يلتقيان الثلاثاء.

ويلتقي ليفربول مع مضيفه أستون فيلا بملعب “فيلا بارك”، اليوم الثلاثاء، لحساب الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويمتلك صلاح 119 هدفاً في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز بفارق هدف خلف جيرارد صاحب الـ120 هدفاً، في 504 مباريات بالبريميرليج بقميص الريدز.

صلاح من جانبه سجل 119 هدفاً في المسابقة الإنجليزية في 191 مباراة، بهدفين في 13 لقاء مع تشيلسي، و117 هدفاً في 178 مباراة مع الريدز.

وسجل صلاح بشكل إجمالي 155 هدفاً في 250 مباراة بقميص ليفربول، مقابل 190 لجيرارد مع الفريق نفسه في 749 مباراة.

ويمتلك صلاح رصيداً مميزاً ضد أستون فيلا بـ7 مساهمات تهديفية في 6 مباريات حيث سجل في مرماهم 5 أهداف وصنع هدفين في 6 مباريات بواقع 4 في الدوري وهدف في كأس الاتحاد الإنجليزي، كلها بقميص الريدز، آخرها كان هدف الفوز 1-0 في الدور الأول هذا الموسم.

يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن برصيد 22 هدفاً، ولو نجح في إنهاء الموسم على القمة سيصبح رابع لاعب في تاريخ المسابقة يفوز 3 مرات بجائزة الهداف بعد آلان شيرار نجم بلاكبرن ونيوكاسل السابق، وتيري هنري أسطورة أرسنال وهاري كين مهاجم توتنهام هوتسبير وحامل لقب الجائزة.