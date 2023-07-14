رقم قياسي جديد.. دجوكوفيتش يصل إلى نهائي ويمبلدون

فاز الصربي نوفاك دجوكوفيتش بسهولة على الإيطالي يانيك سينر المصنف الثامن في البطولة 6-3 و6-4 و7-6 بقبل نهائي بطولة ويمبلدون للتنس، ليتأهل للنهائي رقم 35 بالبطولات الأربع الكبرى في رقم قياسي تحت السقف المغلق بالملعب الرئيسي (الجمعة 14-7-2023).

وفرض دجوكوفيتش هيمنته على الملعب الرئيسي حيث لم يخسر في آخر عشر سنوات ويبتعد بفارق فوز واحد عن لقبه الثامن ومعادلة روجر فيدرر كأنجح اللاعبين في منافسات الفردي.

ويواجه دجوكوفيتش في النهائي الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف الأول أو الروسي دانييل ميدفيديف على أمل تحقيق لقبه رقم 24 في البطولات الأربع الكبرى ومعادلة الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بهذه البطولات على مر العصور والمسجل باسم مارجريت كورت.

ولم يقدم سينر (21 عاما)، الذي كان يسعى لأن يصبح أصغر لاعب يصل لنهائي ويمبلدون منذ 2007، الأداء المتوقع وكان دجوكوفيتش (36 عاما) الطرف الأفضل في اللحظات المهمة من المباراة.

وأهدر سينر نقاطا للكسر، بينها نقطتان لحسم المجموعة الثالثة، بينما كان دجوكوفيتش حاسما كالمعتاد ووضع إرسال المصنف الثامن في البطولة تحت الضغط وانتهز أي فرصة سنحت له للتقدم.

وحسم المصنف الثاني في البطولة المباراة عندما لعب سينر ضربة خلفية في الشبكة ليتلقى الصربي تحية كبيرة من الجمهور الذي دعم اللاعب الإيطالي طوال المباراة.

ولا يبدو أن مرور السنين يؤثر على دجوكوفيتش الذي سيكون مرشحا بقوة لأن يصبح أكبر لاعب في عصر الاحتراف يفوز بلقب ويمبلدون.

وبسؤاله عما إذا كان يقدم أفضل المستويات في مسيرته قال “أود أن أظن ذلك. إنها رياضة فردية لذا عليك أن تعتمد على نفسك وأن تضع نفسك في أفضل حالة بدنية وذهنية قبل أن تخرج إلى الملعب”.

وأضاف “أشعر أن سن 36 هي 26 الجديدة، أشعر بحالة جيدة جدا. أشعر بحافز كبير”.

أفضل اللحظات

غالبا ما يكون الفارق بين الأفضل ومن سواه هو قدرتهم على رفع المستوى حينما يتطلب الأمر وجاءت أفضل لحظات سينر عندما لم يكن تحت الضغط، بينما قدم دجوكوفيتش أفضل مستوياته عندما كان التوتر على أشده.

وكان أول شوطين عينة لما هو قادم إذ أهدر اللاعب الإيطالي فرصتين للكسر، قبل أن يهاجم دجوكوفيتش إرسال منافسه وسنحت له فرصة للكسر نجح في استغلالها عندما لعب سينر ضربة أمامية إلى خارج الملعب.

وأهدر سينر فرصة أخرى للكسر في الشوط الخامس ليمضي دجوكوفيتش لحسم المجموعة الأولى بسهولة.

وفاز ديوكوفيتش بست نقاط فقط على إرسال سينر في المجموعة الأولى، لكن كان هذا كل ما احتاجه ليتقدم في النتيجة.

وسنحت للاعب الصربي ثلاث فرص للكسر في الشوط الثالث من المجموعة الثانية، لكن سينر أنقذ أول نقطتين قبل أن يلعب ضربة أمامية إلى خارج الملعب ليتأخر في النتيجة مجددا.

وخلال المجموعة الثانية، دخل دجوكوفيتش في مشادة مع حكم الكرسي ريتشارد هاي الذي منح نقطة لسينر في الشوط الرابع بعدما عاقب ديوكوفيتش على الصراخ بعد ضرب الكرة.

وحصل الصربي على إنذار لتجاوز الفترة الزمنية بين النقاط في نفس الشوط لكن دجوكوفيتش حافظ على تركيزه وحسم المجموعة الثانية.

وقاتل سينر في المجموعة الثالثة لينقذ ثلاث نقاط للكسر ويتقدم 2-1 في النتيجة لكن عندما سنحت له فرصة لكسر إرسال منافسه أهدرها من جديد.

وحصل اللاعب الإيطالي على فرصتين لحسم المجموعة الثالثة على إرسال دجوكوفيتش والنتيجة 5-4 لكنه أهدرهما ليحتكما إلى شوط فاصل.

وتقدم سينر مؤقتا في الشوط الفاصل لكن دجوكوفيتش عاد في النتيجة وفاز بالمباراة بعدما سدد سينر الكرة بضربة خلفية في الشبكة.