رقم قياسي جديد لـ"فرستابن" في سباقات فورمولا 1

فاز ماكس فرستابن، بطل العالم مرتين، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي، لينهي سائق رد بول الموسم برقم قياسي بتحقيق 15 انتصارا في 22 سباقا، الأحد.

ولم يواجه السائق الهولندي، الذي حسم لقبه الثاني في فورمولا 1 الشهر الماضي في اليابان قبل أربعة سباقات على نهاية الموسم، منافسة تذكر في السباق الذي بدأه من مركز أول المنطلقين.

واحتل شارل لوكلير سائق فيراري المركز الثاني، وأنهى الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام متفوقا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فرستابن في رد بول.

وقبل السباق، كان السائقان متساويين في النقاط لكن لوكلير تفوق في عدد الانتصارات.

وهذا هو الفوز 35 لفرستابن في مسيرته والثاني على التوالي على حلبة مرسى ياس.

لكن بخلاف العام الماضي، حقق فرستابن فوزا سهلا.

وحل كارلوس ساينز سائق فيراري رابعا بينما جاء جورج راسل سائق مرسيدس في المركز الخامس، بعد معاقبته بخصم خمس ثوان عقب خروجه بصورة غير آمنة من حارة الصيانة.

وتبددت آمال لويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات في تجنب الخروج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى في مسيرته بعدما تعرض لمشكلة فنية.

وانسحب السائق البريطاني قبل ثلاث لفات على نهاية السباق.

وحل سيباستيان فيتل سائق أستون مارتن في المركز العاشر في آخر سباقاته في فورمولا 1.

وحقق دانييل ريكاردو نقاطا في آخر سباق يخوضه مع مكلارين بعد احتلاله المركز التاسع.

وأخفق فرناندو ألونسو، الذي سينضم لأستون مارتن بديلا لفيتل العام المقبل، في الوصول لخط النهاية في سباقه الأخير مع فريق ألبين.