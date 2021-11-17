رقم قياسي جديد لمسلسل "لعبة الحبار"

يواصل المسلسل الكوري “لعبة الحبار” تسجيل الأرقام الغير مسبوقة، حيث سجل رقما قياسيا جديدا، كأكثر عمل لشركة “نتفليكس” مشاهدة على الإطلاق.

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب”، بأن دراما “لعبة الحبار”، سجلت ما مجموعه 1.65 مليار ساعة مشاهدة في الأسابيع الأربعة الأولى من إطلاقها.

وأعلنت الشركة، مساء أمس الثلاثاء، أفضل 10 قوائم للأفلام والعروض التلفزيونية بناء على ساعات البث في أول 28 يوما على عرضها.

وجاءت الدراما الكورية، على رأس قائمة البرامج غير الإنجليزية الشهيرة، مسلجة إجمالي 1.65 مليار ساعة من المشاهدة في أول 4 أسابيع من إطلاقها الأول في 17 سبتمبر/ أيلول، وهو ما يعادل 188.400 عام في المجمل.

يشار إلى أن “نتفليكس”، كانت قد كشفت في وقت سابق، أن ما يقرب من 142 مليون أسرة شاهدت حلقات المسلسل في الفترة المذكورة.

وجاءت دراما الجرائم الإسبانية “لا كاسا دي بابيل”، الجزء الرابع”، في المركز الثاني، على قائمة الأعمال غير الإنجليزية، مسجلة 619 مليون ساعة مشاهدة.