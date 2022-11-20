رقم قياسي.. ديوكوفيتش يحصد أكبر جائزة في عالم التنس

فاز الصربي نوفاك ديوكوفيتش 7-5 و6-3 على النرويجي كاسبر رود ليحرز لقب البطولة الختامية لموسم التنس للرجال للمرة السادسة ويعادل الرقم القياسي، الأحد.

وسيحصد ديوكوفيتش أكبر جائزة على الإطلاق في عالم التنس وسينال أربعة ملايين و740300 دولار لاستكمال البطولة الختامية دون خسارة.

وحسم ديوكوفيتش الانتصار بإرسال ساحق، ضمن تسعة إرسالات ساحقة في اللقاء، ليحصد اللقب لأول مرة منذ 2015 أمام عدد كبير من المشجعين المتحمسين في تورينو.

وقال اللاعب الصربي في مقابلة تلفزيونية بعد المباراة “حافظت على تركيزي طوال المباراة وفي كل نقطة وكان يمكن للزخم أن ينتقل إلى الطرف الآخر بسرعة كبيرة”.

وأضاف ديوكوفيتش بعدما عادل الرقم القياسي لروجر فيدرر في البطولة الختامية “واقع انتظاري سبع سنوات لحصد اللقب هو أمر يزيد من حلاوة الفوز”.

واستمتع اللاعب النرويجي البالغ عمره 24 عاما بأفضل أداء له في التنس خلال 2022 وخاض مواجهة متكافئة مع منافسه الحاصل على 21 لقبا في البطولات الأربع الكبرى.

لكن رود ارتكب خطأين مؤثرين في توقيت سيء ليخسر شوط إرساله ويهدي ديوكوفيتش أول مجموعة.

وعزز ديوكوفيتش تفوقه وأعاد تذكير المشجعين لماذا يعتبر من بين الأفضل، وكسر إرسال رود في الشوط الرابع للمجموعة الثانية.

وفعل رود كل ما بوسعه أمام اللاعب المخضرم في رالي استمر 36 ضربة، لكن في النهاية كان بطل ويمبلدون في قمة مستواه، وحسم التفوق لمصلحته واحتفل بحصد اللقب مرة أخرى.