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رقم قياسي لماغي بو غصن: “يا صغيّر”

12 - مايو - 2021
ماغي بو غصن

ماغي بو غصن

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تحقق الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن نجاحاً كبيراً من خلال دور “سحر” في مسلسل “للموت” الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني لعام 2021 الى جانب الممثلة دانييلا رحمة والممثل اللبناني باسم مغنية والممثلين السوريين محمد الأحمد وخالد القيش.

وبلغت ماغي بو خصن رقماً قياسياً بعدد المتفاعلين على وسم إسمها حيث بلغ عدد المنشورات أكثر من 43 مليون مستخدم لوسم إسمها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مستخدمين عباراتها في المسلسل: “يا صغيّر، انت اختي وحبيبتي بس الشغل شغل،.. وغيرها.

الجدير ذكره أن مسلسل “للموت من تأليف ندين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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