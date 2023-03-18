ركلة جزاء قاتلة تمنح ساوثامبتون التعادل أمام توتنهام

أحرز ساوثامبتون ركلة جزاء مثيرة للجدل بواسطة جيمس وارد-براوس في الوقت بدل الضائع ليمنح متذيل الترتيب التعادل 3-3 مع ضيفه توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (السبت 18-3-2023).

وبدا أن توتنهام سيحقق الانتصار بعدما سجل هاري كين وإيفان بريشيتش في الشوط الثاني ليتقدم الفريق رابع الترتيب بنتيجة 3-1 لكن ساوثامبتون حقق انتفاضة رائعة.

وقلص ثيو والكوت الفارق من مدى قريب في الدقيقة 77، بعدما جاء هدف بريشيتش مباشرة.

واحتسبت ركلة جزاء في الدقيقة 90 بداعي وجود خطأ من البديل بابي سار لاعب توتنهام ضد أينسلي ميتلاند-نايلز خلال إبعاد الكرة.

وعقب مراجعة طويلة من حكم الفيديو المساعد، نفذ وارد-براوس ركلة الجزاء بنجاح في شباك فريزر فورستر حارس ساوثامبتون السابق.

وبقي توتنهام في المركز الرابع برصيد 49 نقطة من 28 مباراة وبفارق نقطتين عن نيوكاسل يونايتد خامس الترتيب الذي يملك مباراتين مؤجلتين. ويحتل ساوثامبتون المركز الأخير وله 23 نقطة.

وربما تكون نتيجة المباراة مؤثرة لمصير الفريقين مع الوصول إلى خط النهاية في مايو أيار.

ورغم معاناة ساوثامبتون فإنه يكافح بكل قوة مع مدربه الجديد روبن سيليس ويتأخر فقط بنقطتين عن منطقة الأمان.

وقال وارد-براوس قائد ساوثامبتون إنه واجه لحظة صعبة بالتسجيل في شباك فورستر في اللحظات الأخيرة.

وأضاف “حسنا كان هناك الكثير من الضغط. أعرف فريزر جيدا وهو كان جاري لذا نفذت العديد من ركلات الجزاء أمامه في حديقتي بوجود طفلي الصغير، لذا فإن هناك علاقة بيننا”.

وسيشعر توتنهام بالحسرة بكل تأكيد بإهدار نقطتين وضياع فرصة التقدم على مانشستر يونايتد والوجود في المركز الثالث.

وهذه المرة الثانية التي يفشل فيها توتنهام في الحفاظ على تقدمه بفارق هدفين ويهدر النقاط في الدوري خلال 2023.

واستمر ريتشارليسون مهاجم توتنهام خمس دقائق فقط قبل أن يتعرض للإصابة ويشارك ديان كولوسيفسكي بدلا منه، كما خرج أرمل بيلا-كوتشاب مدافع ساوثامبتون بسبب إصابة بالكتف وشارك بدلا منه محمد ساليسو.

وأرسل سون هيونج-مين لاعب توتنهام كرة حولها بيدرو بورو إلى هدف، قبل أن يدرك تشي آدمز التعادل قبل الاستراحة مباشرة.