روان بن حسين تعتذر من طليقها بعدما اتهمته بنقل أمراض جنسيّة لها

إعترفت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين أنها أخطأت في حق طليقها وقدّمت له الاعتذار.

فقالت روان بن حسين “ما كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بها الطريقة. كل ما تكبر ابنتي لونا قدامي كل ما استوعب اللي أنا سويته غلط”. وأضافت ” اعتذر لأبو بنتي واعتذر لبنتي على الخربطة اللي أنا سوتها على العلن”.

وأكدت روان بن حسين “لن أقول اليوم اني ضحية، أنا ضحية نفسي وأنا غلطت بحق نفسي أني ضليت في علاقة أظن فيها أن من يجرحك سيداويك. أنا حرقت نفسي بنفسي وأنا اعترف أنا غلطانة”.

ويأتي هذا التصريح بعدما كانت روان بن حسين قد أعلنت سابقاً إنفصالها عن زوجها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف لأنه نقل لها فيروس الورم الحليمي البشري بسبب علاقاته الجنسية المتعدّدة.