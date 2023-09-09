رواية "قرية المئة" تفوز بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول

فازت رواية (قرية المئة) للكاتبة رحاب لؤي بجائزة خيري شلبي للعمل الروائي الأول والتي تقدم سنويا بالتزامن مع ذكرى رحيل الروائي المصري الذي توفي في التاسع من سبتمبر أيلول 2011 عن 73 عاما.

انطلقت الجائزة لأول مرة عام 2020 وهي موجهة إلى الكتاب الشبان في عالم الرواية ممن لم تتح لهم فرصة النشر من قبل سواء ورقيا أو إلكترونيا.

وقالت لجنة تحكيم الدورة الرابعة إنها اختارت رواية (قرية المئة) من بين خمس روايات وصلت إلى القائمة القصيرة على أن تقوم دار الشروق بنشرها.

وتشكلت اللجنة من الشاعر أحمد الشهاوي والناقدة شيرين أبو النجا والمترجم محمد عبد النبي.

وقالت اللجنة في حيثياتها إن “النص شائق وقادر على الغوص في عوالم الريف من زاوية جذابة تغزل الرمزي مع الميتافيزيقي مع الموروثات الجمعية الراسخة، وهو نص محكم ومكتوب بحرفية عالية”.

كما أشادت اللجنة برواية (تقاطعات) للكاتب خالد عصام التي وصلت للقائمة القصيرة وأوصت بنشرها قائلة إنها “مبشرة بكاتب جيد، كما أنه نص يكشف عن تطورات سياسية واجتماعية كثيرة من دون الإشارة إليها بشكل مباشر، بل من خلال تطور الشخصيات”.

وخيري شلبي من أصحاب الإنتاج الغزير في الكتابة عن الريف والبسطاء وتحولت بعض أعماله إلى مسلسلات تلفزيونية منها (الوتد) و(وكالة عطية) كما نال وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى وجائزة الدولة التقديرية في الآداب.