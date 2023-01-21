روبليف وبليسكوفا في دور 16 ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس

تخطى أندريه روبليف المصنف الخامس مواجهة صعبة في الدور الثالث أمام البريطاني دان إيفانز ببطولة أستراليا المفتوحة للتنس كما شقت كارولينا بليسكوفا المصنفة الأولى على العالم سابقا طريقها إلى دور 16 اليوم السبت.

وكان إيفانز منافسا عنيدا في السابق أمام روبليف لكن اللاعب الروسي صاحب الشعر الأحمر نجح في اكتساح المصنف 25 بنتيجة 6-4 و6-2 و6-3 بعدما سدد 60 ضربة ناجحة في أمسية رائعة في ملبورن بارك.

وبعدما واجه تحذيرا من الحكم في المباراة السابقة بشأن ألفاظ نابية بدا روبليف، الذي بلغ دور الثمانية قبل عامين، في حالة هدوء بملعب مارجريت كورت.

وقال مازحا إن إيفانز منحه طاقة حين أهداه ثمرة موز أثناء تبديل الاتجاه بالملعب حين أخفق في العثور على وجبته.

وأضاف روبليف الذي سيواجه الدنمركي الواعد هولجر رونه من أجل مقعد بدور الثمانية “لم أطلب موزة من إيفانز، سألت صبي جمع الكرات، لكنه ساعدني في اكتساب بعض الطاقة بالتأكيد”.

وتغلبت بليسكوفا، المصنفة الأولى السابقة التي لم تحصد أي لقب بالبطولات الأربع الكبرى، على الروسية فارفارا جراتشيفا 6-4 و6-2 في وقت مبكر بملعب رود ليفر لتحجز مواجهة في الدور الرابع أمام الصينية تشانغ شواي.

وغابت بليسكوفا، التي وصلت للنهائي مرتين في البطولات الأربع الكبرى، عن نسخة العام الماضي بسبب كسر بالذراع في حادث غريب بصالة الألعاب البدنية.

لكن الفوز على تشانغ المصنفة 23 سيكمل صحوة اللاعبة التشيكية فارعة الطول بعد بلوغ دور الثمانية في فلاشينج ميدوز.

وقالت للصحفيين “عانيت في آخر عامين خاصة بعد الغياب عن بطولة العام الماضي، اعتقد أن الظروف هنا ملائمة لي”.

وواصلت بليندا بنتشيتش المصنفة 12 مسيرتها في البطولة بالتغلب على كاميلا جورجي 6-2 و7-5 بمباراة أخرى في رود ليفر.

وحققت بنتشيتش بطلة الأولمبياد انتصارها التاسع على التوالي وحصدت لقب أديليد الدولية 2 خلال هذه السلسلة في انطلاقة شبه مثالية للموسم بعد التعاون مع ديميتري تورسونوف المدرب السابق لإيما رادوكانو.

وقالت اللاعبة السويسرية بالملعب “تمضي الأمور بشكل رائع، غيرت بعض الأشياء وخرجت من منطقة الراحة، لكنني سعيدة جدا ببداية موسمي”.

والتحقت الكرواتية دونا فيكيتش غير المصنفة بالمتأهلات لدور 16 بتفوقها على الإسبانية نوريا باريزاس دياز 6-2 و6-2.

وتعرض رونه، المصنف التاسع بقرعة الرجال وأحد أبرز المواهب الصاعدة، لسقوط بدا مروعا حين التوى كاحله أثناء الركض لالتقاط كرة في مواجهة أوجو أومبير.

وبعد توقف طويل للعلاج عاد اللاعب البالغ عمره 19 عاما للمباراة وأكمل انتصاره المبهر 6-4 و6-2 و7-6 على منافسه الفرنسي.

وأكد رونه أن الطبيب منحه الضوء الأخضر لمواصلة اللعب، قائلا “شعرت بحال أفضل مما توقعت، كاحلي بخير، كان يؤلمني بالطبع لكنني حاولت التركيز في شيء آخر”.