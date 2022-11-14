روبليف يهزم ميدفيديف في مستهل مشواره بالبطولة الختامية للتنس

أهدر أندريه روبليف سبع نقاط لحسم المجموعة الأولى أمام مواطنه الروسي دانييل ميدفيديف قبل أن ينتفض ليحقق الفوز بنتيجة 6-7 و6-3 و7-6 في مستهل مشواره بالبطولة الختامية لموسم تنس الرجال المقامة في تورينو اليوم الاثنين.

وقال روبليف إن مواجهته السادسة في مسيرته أمام ميدفيديف ذكرته بمباراته مع المصنف الخامس عالميا في دور الثمانية لأمريكا المفتوحة 2020 حين خسر بمجموعات متتالية، وكان اللاعب البالغ من العمر 25 عاما عازما على التغلب على بدايته السيئة.

لكن بعد أن تخلص من خيبة أمله لإهدار العديد من الفرص للفوز بالمجموعة الأولى، رد روبليف بقوة في المجموعتين التاليتين وحافظ على أعصابه في الشوط الفاصل ليحقق الفوز في النقطة الخامسة لحسم المباراة.

وقال روبليف “كنت أفكر في بطولة أمريكا المفتوحة، لأننا عندما لعبنا في دور الثمانية 2020، أعتقد أنني كنت متقدما 5-1 في الشوط الفاصل.

“لكن عندما خسرت تلك المجموعة، لم أستطع العودة في اللقاء وكنت أفكر في أنه لا يمكن أن يحدث (مرة أخرى) ويجب أن أغير شيئا ما.

“لذا عليك أن تقاتل من أجل كل نقطة وكل مباراة، ونجحت في الفوز”.

وقال روبليف إنه شعر بتقلصات عضلية قرب نهاية المباراة قبل أن يخرج منتصرا بعد تبادل ماراثوني للضربات مع منافسه في نقطة المباراة وبعد ذلك سقط على الأرض فرحا.

وأضاف روبليف الذي تغلب أيضا على ميدفيديف في الدور قبل النهائي في سينسناتي العام الماضي “كنت أفكر “واحدة أخرى واحدة أخرى”. عليك أن تستمر في اللعب.

“بالتأكيد، لقد شعر بنفس الشيء.. إذا سنحت لك الفرصة، فاستمر في ذلك. في النهاية تمكنت من الفوز”.

ويلتقي ستيفانوس تيتيباس ونوفاك ديوكوفيتش في المباراة الأخرى بالمجموعة الحمراء في وقت لاحق، الاثنين.