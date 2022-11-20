الأحد 26 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 20 نوفمبر 2022 |
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روبن نيفيز يصف كريستيانو رونالدو بـ"الهائل".. اليكم التفاصيل

منذ 7 دقائق
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

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وصف روبن نيفيز لاعب وسط منتخب البرتغال مستوى قائد فريقه كريستيانو رونالدو بـ”الهائل”، في الوقت الذي يستعد فيه الفريق لبدء مسيرته في نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر الخميس المقبل في مواجهة غانا.

ورفض نيفيز لاعب ولفرهامبتون واندرارز الإنجليزي، التكهنات التي تحدثت عن إن رونالدو ليس في أفضل حال قائلا، إن مهاجم مانشستر يونايتد يبدو مثلما كان في السابق خلال التدريبات.

وقال نيفيز في مؤتمر صحفي الأحد في قطر: “من خلال ما رأيته خلال التدريبات مستواه هائل، لا يسبب لنا أي قلق على الإطلاق”.

وأضاف: “نحن كفريق نعرف تماما الجوانب التي يتعين علينا العمل عليها حتى يكون الجميع جاهزين تماما أيام المباريات، لو كنا فريقا جيدا سيكون رونالدو استثنائيا”.

أكد نيفيز في حديثه للصحفيين بقطر، أن المقابلة الشهيرة التي انتقد فيها رونالدو فريقه مانشستر يونايتد لم يكن لها أي تأثير على المنتخب البرتغالي لأن ما ورد فيها لا علاقة له بالمنتخب الوطني للبلاد.

وأردف: “بالتأكيد الجدل الذي أثارته المقابلة يواجهنا في كل مكان، لكني لا أعتقد أن هناك أي جدل بيننا في المنتخب، الاجواء بين لاعبي الفريق رائعة حاليا”.

وغاب رونالدو عن ودية بلاده أمام نيجيريا في لشبونة الخميس الماضي بسبب مشكلة في المعدة لكنه تدرب بصورة طبيعية السبت، وكان يبتسم ويمزح مع زملائه في الفريق خلال ذلك.

وتنافس البرتغال في الدور الأول بمونديال قطر ضمن المجموعة الثامنة، منتخبات غانا وأوروغواي وكوريا الجنوبية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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