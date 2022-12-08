الخميس 14 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 8 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

روبي تطرح البوستر الدعائي لفيلم "شلبي"

منذ 11 دقيقة
روبي

روبي

A A A
طباعة المقال

طرحت الفنانة روبي، البوستر الدعائي لفيلمها الجديد “شلبي”، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل.

وعلقت روبي، على البوستر الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قائلة:” شلبي قريبًا”.

ويجسد بطل العمل كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى “شلبي” يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمى.

يذكر ان قد ازاح الفنان كريم محمود عبد العزيز، الستار عن البرومو الدعائي لفيلمه الجديد “شلبي”، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي 4 يناير المقبل.

    المزيد من منوعات

    احمد السقا
    احمد السقا يرد على انتقادات مسرحية "سيدتي الجميلة"
    الاعلامي عمرو اديب والممثل المصري محمد رمضان
    تطور جديد.. عمرو أديب "بريء" في قضية سب وقذف محمد رمضان
    سهير رمزي
    سهير رمزى تشارك في مسلسل "أم البنات" وتجسد دور أم لـ 5 بنات

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جبران باسيل
    "حزب الله" رفع البطاقة الصفراء في وجه التمرد الباسيلي
    عناصر من الشرطة الألمانية
    عملية أمنية ضخمة في ألمانيا تنقذ البلاد من مخطط دموي!
    احتجاجات إيران تتواصل
    إنتفاضة إيران
    مع تصاعد الاحتجاجات.. مسؤولو النظام الإيراني وعائلاتهم يبحثون عن مأوى في هذه الدولة!