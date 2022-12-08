روبي تطرح البوستر الدعائي لفيلم "شلبي"

طرحت الفنانة روبي، البوستر الدعائي لفيلمها الجديد “شلبي”، المقرر عرضه بدور العرض السينمائي يوم 4 يناير المقبل.

وعلقت روبي، على البوستر الذي نشرته عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام”، قائلة:” شلبي قريبًا”.

ويجسد بطل العمل كريم محمود عبدالعزيز خلال أحداث الفيلم دور شاب يدعى “شلبي” يعمل في الملاهي، ويتعرف على روبي وتنشأ بينهما قصة حب مع مرورها بالعديد من المواقف الكوميدية، وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي.

والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وروبي، بيومى فؤاد، محمد محمود، حاتم صلاح، سليمان عيد وتأليف مصطفى حمدي وإخراج بيتر ميمى.

يذكر ان قد ازاح الفنان كريم محمود عبد العزيز، الستار عن البرومو الدعائي لفيلمه الجديد “شلبي”، استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي 4 يناير المقبل.