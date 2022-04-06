روتانا تعود إلى أنغامي

تفاجأ روّاد مواقع التواصل الاجتماعي أمس، بفيديو ترويجي نشرته شركة “أنغامي” عن عودة أرشيف المغنية اللبنانية إليسا الى تطبيق الموسيقى الأشهر في العالم العربي.

اليسا وغيرها من المغنيين الذين أنتجت لهم شركة روتانا أعمالا غنائية، كان قد حُذف عدد كبير من اغنياتهم من التطبيق، بعدما أنهت الشركة الخليجية عقدها مع التطبيق اللبناني، وتحوّلت الى تطبيق ديزر حصريا منذ أكثر من سنة.

وكانت هذه الخطوة قد أزعجت محبي الموسيقى، حتى اليسا التي عبّرت عن استيائها وقتذاك بسلسلة تغريدات، ولعلّ حذف اغنياتها من أنغامي كان أكثر ما حفّزها الى الانفصال عن روتانا وخوض تجربة الانتاج بنفسها.

في هذا السياق، نشر حساب روتانا على تويتر صورًا تجمع الرئيس التنفيذي للشركة سالم الهندي وأحد مؤسسي شركة أنغامي “ادي مارون” وقالت: روتانا و أنغامي توقعان إتفاقية شراكة استراتيجية لتوفير أكبر مكتبة للموسيقى العربية. روتانا وأنغامي معًا من جديد”.

وهكذا سيتمكن محبّو الموسيقى في العالم العربي من الاستماع مجددا الى مغنييهم المفضلين على تطبيق أنغامي، مثل اليسا ووائل كفوري ومروان خوري وغيرهم.