روجينا: أشرف زكي لما أتقدملي كان عريس لقطة

قالت الفنانة روجينا، إنها تخبي وجهها دائماً تحت القناع الصامت، موضحة :” الضحك بيبقا صعب عليا والصمت بيبقا موهبة كبيرة ونعمة وبحبها”.

وتابعت روجينا، خلال لقائها في برنامج “أنا والقناع”، أن الصمت أمر مهم، ولدي قناعة أن الصمت يساعد على عدم خسارة الشخص مردفًة : “عمر الصمت ماعمل مشاكل بس بيعمل غموض”.

وقالت روجينا، تعليقا على سؤالها عن موافقتها على عريس تقدملها في عمر 18 عاماً، إنه كان “طيش شباب”، متابعة : ” كانت السكينة سرقاني وعاوزة أتجوز الراجل ده، أشرف زكي، لما أتقدملي كان عريس لقطة كان لسه طالب بس لقيت فيه البطل والأمان كنت عاوزة أكون معاه.